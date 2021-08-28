Ідеальний варіант – вибирати продукти чітко за списком. Що слід купити у супермаркеті – розповіли в проєкті wowbody slim, авторами якого є фітнес-тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан.

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Що купувати в супермаркеті

Про корисну їжу є 2 міфи: несмачна або дорога. Вщент розбиваємо обидва,

– відзначили фітнес-тренерки.

Білки

яйця (курячі, перепелині);

нежирне м'ясо (курка, індичка, телятина, кролик, перепілка);

риба (хек, минтай, тріска, тунець, дорадо, сібас, судак, короп);

печінка (куряча, яловича) та інші субпродукти;

морепродукти (креветки, мідії, кальмари, гребінці);

бобові (сочевиця, нут, горох, квасоля, маш);

молочні продукти середньої жирності (творог 5 – 9%, молоко, натуральний йогурт без добавок, кефір, сметана 15%).

Спагеті зі шпинатом та вершками, макарони по-флотськи, а, може, просто спіральки з сезонними овочами чи сиром? Ми не знаємо, чим ви доповнюєте макарони. Але впевнені, що продукцію бренду "Тая" оцінить кожен!

Клітковина

овочі (броколі, спаржа, морква, буряк, гриби, капуста свіжа або квашена, зелені листові

овочі, огірки, помідори, перець і інші);

зелень (кінза, кріп, петрушка, базилік, чебрець, м'ята та інші);

фрукти (яблуко, груша, апельсин, персик, абрикос та інші);

ягоди (полуниця, малина, ожина, лохина, кавун і інші).

Купуйте продукти чітко за списком – так ви зможете контролювати раціон / Фото Pixabay

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Корисні жири

рослинні олії (оливкова, кунжутна, льняна, соняшникова та інші);

вершкове масло (82,5%);

сири (фета, бринза, моцарела, адигейський, голландський, гауда й інші);

горіхи (волоський, кеш'ю, мигдаль, фундук, кедровий);

кунжут, насіння (лляне, гарбузове, чіа);

авокадо;

жирна риба (сьомга, лосось, скумбрія, оселедець).

Складні вуглеводи

каші (гречка, рис, вівсянка довгого варіння, пшоняна, пшенична, кукурудзяна, ячна, кус

кус, кіноа, булгур;

макарони з твердих сортів пшениці;

хліб (бездріжджовий, цільнозерновий), лаваш, хлібці;

картопля, батат, топінамбур.

Завдяки цьому списку продуктів ви зможете завжди підтримувати в себе у відмінній формі й не купувати зайвого.