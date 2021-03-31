Не робіть так: правила безпеки, які не варто порушувати на роботі

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Джерело:

24 канал

Техніка безпеки існує не для галочки. Її правила реально бережуть наше здоров’я й продовжують нам життя. Окрім того, зберігають нерви, кошти – і свободу роботодавцям. Останнім про це варто особливо добре пам’ятати.

Тверезо оцінювати ситуації, що можуть усе життя пустити шкереберть, – рідкісна, як виявилося, здатність. Користувачі соцмереж наввипередки постять фото із серйозними порушеннями елементарних правил безпеки. Переглядати їх смішно й лячно водночас.

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1. Здається, на його обличчі написано, що він пишається своєю роботою

Фото fakt

2. Цей будівельник, мабуть, забув, що він уже не в грі і "зберегтися" йому не вдасться

Фото pictolic

3. Головне – наявність страховки, а не її якість

Фото nmcpz

4. Сміливості цього працівника позаздрили б навіть повітряні гімнасти

Фото watson

5. "Нічого зі мною не станеться. Я тисячу разів так робив!"

Фото watson

6. Коли екстрим в крові

Фото reddit

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7. Нема небезпеки? – Створи її!

Фото ribalych

8. Безпека понад усе

Фото facebook

9. За бажанням екстрим можна внести навіть у буденні справи

Фото yenisafak

10. Усе буде добре. Ми ж надійно все закріпили.

Фото ratpack

11. Закони фізики? – Ні, ні, не чули.

Фото pinterest

12. Добре, що драбини вистачило

Фото recreoviral

13. От що означає ходити по краю

Фото watson