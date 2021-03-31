Не робіть так: правила безпеки, які не варто порушувати на роботі

Джерело:24 канал
Техніка безпеки існує не для галочки. Її правила реально бережуть наше здоров’я й продовжують нам життя. Окрім того, зберігають нерви, кошти – і свободу роботодавцям. Останнім про це варто особливо добре пам’ятати.
Тверезо оцінювати ситуації, що можуть усе життя пустити шкереберть, – рідкісна, як виявилося, здатність. Користувачі соцмереж наввипередки постять фото із серйозними порушеннями елементарних правил безпеки. Переглядати їх смішно й лячно водночас.
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Фото fakt
Фото pictolic
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Фото watson
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Фото ribalych
Фото facebook
Фото yenisafak
Фото ratpack
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Фото watson