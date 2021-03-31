Не делайте так: правила безопасности, которые не стоит нарушать на работе
Техника безопасности существует не для галочки. Ее правила реально стоят на страже нашего здоровья и продлевают нам жизнь. А кроме того, сохраняют нервы, средства – и свободу работодателям. Последним об этом стоило бы особенно хорошо помнить.
Источник:24 канал
Трезво оценивать ситуации, которые могут всю жизнь пустить под откос, – редкая, как оказалось, способность. Пользователи соцсетей наперегонки постят фото с серьезнейшими нарушениями элементарных правил безопасности. Просматривать их и смешно и страшно.
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1. Кажется, на его лице написано, что он гордится своей работой
Фото fakt
2. Этот строитель, видимо, забыл, что он уже не в игре и "сохраниться" ему не удастся
Фото pictolic
3. Главное – наличие страховки, а не ее качество
Фото nmcpz
4. Смелости этого работника позавидовали бы даже воздушные гимнасты
Фото watson
5. "Ничего со мной не случится. Я тысячу раз так делал!"
Фото watson
6. Когда экстрим в крови
Фото reddit
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7. Нет опасности? – Создай ее!
Фото ribalych
8. Безопасность превыше всего
Фото facebook
9. По желанию экстрим можно внести даже в будничные дела
Фото yenisafak
10. Все будет хорошо. Мы же надежно все закрепили.
Фото ratpack
11. Законы физики? – Нет, нет, не слышали.
Фото pinterest
12. Хорошо, что лестницы хватило
Фото recreoviral
13. Вот что значит ходить по краю
Фото watson
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