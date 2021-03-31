Техника безопасности существует не для галочки. Ее правила реально стоят на страже нашего здоровья и продлевают нам жизнь. А кроме того, сохраняют нервы, средства – и свободу работодателям. Последним об этом стоило бы особенно хорошо помнить.

Трезво оценивать ситуации, которые могут всю жизнь пустить под откос, – редкая, как оказалось, способность. Пользователи соцсетей наперегонки постят фото с серьезнейшими нарушениями элементарных правил безопасности. Просматривать их и смешно и страшно. Читайте также: И так сойдет: фото о безответственном отношении профессионалов к своей работе 1. Кажется, на его лице написано, что он гордится своей работой Фото fakt 2. Этот строитель, видимо, забыл, что он уже не в игре и "сохраниться" ему не удастся Фото pictolic 3. Главное – наличие страховки, а не ее качество Фото nmcpz 4. Смелости этого работника позавидовали бы даже воздушные гимнасты Фото watson 5. "Ничего со мной не случится. Я тысячу раз так делал!" Фото watson 6. Когда экстрим в крови Фото reddit Интересно: Я у мамы инженер: тюнинг авто, который шокировал всех 7. Нет опасности? – Создай ее! Фото ribalych 8. Безопасность превыше всего Фото facebook 9. По желанию экстрим можно внести даже в будничные дела Фото yenisafak 10. Все будет хорошо. Мы же надежно все закрепили. Фото ratpack 11. Законы физики? – Нет, нет, не слышали. Фото pinterest 12. Хорошо, что лестницы хватило Фото recreoviral 13. Вот что значит ходить по краю Фото watson