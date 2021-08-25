Пляж – не тільки те райське місце, де можна плавати й приймати сонячні ванни, це ще й ідеальний "зал" для фітнесу, який ускладнює тренування своїми умовами. Дихання збивається через незвичну роботи, стабільної поверхні немає і це змушує ще сильніше включати м'язи, доводитися справлятися з водою та піском, що круто пропрацьовує баланс, спритність, координацію й витривалість.
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Комплекс вправ для тренування на пляжі
- Розігрівальні випади: по 15 повторень через одну сторону і 15 – через іншу;
- Бічні переміщення: 40 секунд;
- Переміщення вперед-назад у напівприсяді: 40 секунд;
- Вистрибування вперед з переміщенням кроком назад: 15 повторень;
- Пляжна "жаба" з прискоренням: 10 повторень.
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Текст публікації Андрія Хомицького:
Ми всі влаштовані однаково. Намагаємося рухатися найпростішим шляхом, хочемо, щоб у нас все було і при цьому нічого не робили. Відмовки у всіх нас теж однакові, кажу як персональний тренер з 12-річним досвідом.
Це тренування я вчора зробив за 30 хвилин просто на пляжі, рано-вранці.
Як професійний спортсмен скажу, це було сильно. Давно я не відчував такого.