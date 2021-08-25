Пляж – не тільки те райське місце, де можна плавати й приймати сонячні ванни, це ще й ідеальний "зал" для фітнесу, який ускладнює тренування своїми умовами. Дихання збивається через незвичну роботи, стабільної поверхні немає і це змушує ще сильніше включати м'язи, доводитися справлятися з водою та піском, що круто пропрацьовує баланс, спритність, координацію й витривалість.

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Комплекс вправ для тренування на пляжі

Розігрівальні випади: по 15 повторень через одну сторону і 15 – через іншу;

по 15 повторень через одну сторону і 15 – через іншу; Бічні переміщення: 40 секунд;

40 секунд; Переміщення вперед-назад у напівприсяді : 40 секунд;

: 40 секунд; Вистрибування вперед з переміщенням кроком назад: 15 повторень;

15 повторень; Пляжна "жаба" з прискоренням: 10 повторень.

Настанови від тренера: виконуйте комплекс вправ 3 круги. Відпочинок між вправами – 45 секунд.

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Текст публікації Андрія Хомицького:

Ми всі влаштовані однаково. Намагаємося рухатися найпростішим шляхом, хочемо, щоб у нас все було і при цьому нічого не робили. Відмовки у всіх нас теж однакові, кажу як персональний тренер з 12-річним досвідом.

Це тренування я вчора зробив за 30 хвилин просто на пляжі, рано-вранці.

Як професійний спортсмен скажу, це було сильно. Давно я не відчував такого.