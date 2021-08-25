Пляж – не только то райское место, где можно плавать и принимать солнечные ванны, это еще и идеальный "зал" для фитнеса, который усложняет тренировки своими условиями. Дыхание сбивается из-за необычной работы, стабильной поверхности нет и это заставляет еще сильнее включать мышцы, приходиться справляться с водой и песком, что круто прорабатывает баланс, ловкость, координацию и выносливость.

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Для того, чтобы иметь заряд энергии на весь день, нужен сытный и вкусный завтрак. Идеально подойдут макаронные изделия "Тая", которые придутся вам по душе.

Комплекс упражнений для тренировки на пляже

Разогревающие выпады: по 15 повторений через одну сторону и 15 – через другую;

Боковые перемещения: 40 секунд;

Перемещение вперед-назад в полуприседе: 40 секунд;

Выпрыгивания вперед с перемещением шагом назад: 15 повторений;

Пляжная "лягушка" с ускорением: 10 повторений.

Советы от тренера: выполняйте комплекс упражнений 3 круга. Отдых между упражнениями – 45 секунд.

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Текст публикации Андрея Хомицкого:

Мы все устроены одинаково. Пытаемся двигаться простым путем, хотим, чтобы у нас все было и при этом ничего не делали. Отговорки у всех нас тоже одинаковые, говорю как персональный тренер с 12-летним опытом.

Это тренировки я вчера сделал за 30 минут прямо на пляже, рано утром.