Займатися собою можна й у домашніх умовах. Якісне кардіотренування показала майстриня спорту України з бодибілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.
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Що потрібно знати про тренування
За словами Катерини Кононової, вправи виконуються у форматі "повторюй за мною". Тренування інтервальне на все тіло. Воно складається з 9 вправ, кожна виконується у 2 підходи. Протягом 40 секунд тренуємося, 20 – відпочиваємо. Для занять не треба додаткового обладнання.
Інтервальне тренування можна виконувати вдома / Фото Pixabay
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Як вправи потрібно виконувати (техніку дивіться на відео нижче):
- 4 біг – 5 фіксація.
- Джампінг – Джек коліно+лікоть.
- Присідання з відведенням стегна.
- Випад – підскок.
- Шаг у планку + 4 коліна до грудей.
- Віджимання від опори з різною постановкою рук.
- Скручування.
- Складка.
- Велосипед.
Як виконувати вправи: дивіться на відео