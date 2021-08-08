Заниматься собой можно и в домашних условиях. Качественную кардиотренировку показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпион Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.

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Что нужно знать о тренировке

По словам Екатерины Кононовой, упражнения выполняются в формате "повторяй за мной". Тренировка интервальная на все тело. Она состоит из 9 упражнений, каждое выполняется в 2 подхода. В течение 40 секунд тренируемся, 20 – отдыхаем. Для занятий не требуется дополнительное оборудование.

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Интервальную тренировку можно выполнять дома / Фото Pixabay

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Как упражнения нужно выполнять (технику смотрите на видео ниже):

4 бег – 5 фиксация.

Джампинг – Джек колено+локоть.

Приседания с отведением бедра.

Выпад – подскок.

Шаг в планку + 4 колена к груди.

Отжимание от опоры с разной постановкой рук.

Скручивания.

Складка.

Велосипед.

Как выполнять упражнения: смотрите на видео