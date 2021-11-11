Хорошо развитая мускулатура спины – цель большинства мужчин, ведь широкие плечи и сильные руки ассоциируются с атлетичностью и идеальной мужской фигурой. Несколькими эффективными упражнениями на эту группу мышц сегодня поделился тренер Алексей Курзин. Сохраняйте видео и тренируйтесь вместе с Идеей 24!

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Важно! Упражнения для спины в тренажерном зале лучше не совмещать с проработкой других больших мышечных групп. Можно комбинировать разве что с упражнениями на плече.

Тренировка спины в зале: комплекс из 5 упражнений

Тяга штанги в наклоне: 10 – 12 повторений по 4 подхода;

Горизонтальные подтягивания: 10 – 12 повторений по 4 подхода;

Тяга гантелей на наклонной скамье: 10 – 12 повторений по 4 подхода;

Тяга в Хаммере: 10 – 12 повторений по 4 подхода;

Разведение рук в бабочке: 15 повторений по 3 подхода;

Эта тренировка подходит как для женщин, так и для мужчин.

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Текст публикации Алексея Курзина

Сегодня у нас мощная тренировка спины. Сохраняй и повторяй!

Тяга штанги в наклоне 4х10-12

Горизонтальные подтягивания 4х10-12

Тяга гантелей на наклонной скамье 4х10-12

Тяга в Хаммере 4х12

Разведение рук в бабочке 3х15