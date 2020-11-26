В процессе еды каждый из нас обращает внимание не только на само блюдо, но и на посуду, в которой оно подано. Иногда привлекательность чашек или тарелок улучшают настроение и делают блюдо или напиток еще аппетитнее. А бывает и такое, что посуда наоборот имеет неэстетичный вид.

Идеи 24 сделали для вас подборку оригинальной, забавной и необычной кухонной посуды, "харизматичность" которой "зашкаливает". Читайте также: Как быстро навести порядок в доме: 20 полезных лайфхаков 1. Баночка для хранения кофе с декоративным кабелем Фото pausecafein 2. Лучшая чашка для утреннего кофе Фото amazon 3. Тарелка для блюд из Восточной Азии, которая имеет держатель для палочек Фото harmonikum 4. Эта чашка точно предназначена для какао с маршмеллоу Фото pausecafein 5. "Кажется, вы добавили слишком много соли" Фото ambiente 6. Как вам такая чашка для согревающего чая? Фото figyelj Интересно: Как сократить поездки в магазин: простые правила, которые помогут экономить время и деньги 7. Представьте, как вы будете пить любимый напиток, а из него будут выглядеть эти заячьи ушки Фото hoahoctro 8. Ягоды с такой тарелки будут еще вкуснее Фото reddit 9. Набор для соли и перца точно "впишется" в дизайн вашей кухни Фото pinterest 10. Вы просто представьте, как будет красиво выглядеть эта чашка, когда вы приготовите белый или зеленый чай Фото harmonikum 11. Кажется, этот набор для специй поссорился между собой Фото ba-bamail 12. Эта чашка, пожалуй, созданная для нежелательных гостей Фото falling 13. Этот набор для специй, вероятно, милейшое, что есть на вашей кухне Фото qadin 14. Для настоящих фанатов сериала "Игра престолов" Фото board 15. Милейшая чашка, которую вы только видели Фото harmonikum