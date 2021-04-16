Многие из нас мечтают есть и не толстеть, а еще больше – есть все, чего душа пожалает, и не терзаться угрызениями совести за потраченные средства. Если вы – из второй категории, предлагаем вам ознакомиться с 6 правилами совестливого гедониста.

Следуя этим правилам, любой чревоугодник приведет в баланс удовольствие и бюджет.

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Составляйте расписание

Есть по режиму правильно и полезно. Поэтому, в зависимости от образа жизни нужно составить график основных приемов пищи и перекусов. Это поможет питаться по расписанию и принимать столько калорий, сколько требует организм.

Питаться по режиму полезно и экономно / Фото Rsute

Пишите списки

Не стоит ходить в продуктовые магазине голодными. Именно поэтому мы делаем много необдуманных покупок. Перед походом в магазин нужно составить список покупок, где стоит отметить все продукты, которые вам понадобятся в течение определенного времени.

Список покупок поможет вам больше экономить / Фото Kakprosto

Делайте меню разноплановым

Питаться исключительно одной гречкой в ​​течение недели, возможно, и экономно, но точно вредно для здоровья. Лучше разнообразить меню теми продуктами, которые вы любите и можете позволить себе купить их. Кроме этого, лучше не готовить блюда на неделю вперед, ведь это сильно истощает и приводит к тому, что блюда могут просто не дожить до того момента, когда вы запланировали их есть.

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Следите за скидками

Во время покупок вы можете вносить коррективы в свой список, особенно, если увидели достойные скидки на определенные товары, которые впоследствии сможете использовать для приготовления блюд. Но будьте осторожны и слишком сильно не увлекайтесь, ведь скидки, как правило, имеют серьезное подсознательное влияние на количество покупок.

Во время покупок обращайте внимание на скидки / Фото T1

Замораживайте блюда

Когда составляете меню на неделю, не забывайте о замораживании котлет, тефтелей, запеканок и тому подобное. Речь идет не о полуфабрикатах, а о блюдах, которые вы готовите самостоятельно. Благодаря замораживанию такой пищи вы сможете сэкономить не только деньги, но и свое время и силы.

Сохраняйте простые рецепты

Листая ленты в соцсетях, вы точно периодически натыкаетесь на рецепты простых и быстрых в приготовлении блюд. Старайтесь это запомнить или сохранить. Вы не всегда сможете готовить изысканные блюда. Бывают дни, когда за считанные минуты нужно приготовить завтрак, тогда вам просто придется пересмотреть сохраненные рецепты и мгновенно создать кулинарный шедевр.

Запоминайте рецепты простых блюд / Фото Dityvmisti