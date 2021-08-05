Популярні суперфуди в Україні: що додати до свого раціону

5 серпня 2021 , 18:40
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Джерело:

інстаграм Марини Боржемської

Суперфуди – слово, яке можна часто почути останніми роками. Йдеться про продукти, які мають корисні речовини.

Але не всі знають, які ж продукти є суперфудами. Їх назвала фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Дуже часто останнім часом ви можете чути таке слово як "суперфуд". Не всі розуміють, що це насправді означає, і які продукти можна вважати суперфудами. Суперфуди – це натуральні продукти з підвищеним вмістом корисних речовин. Термін з'явився понад 100 років тому, але справжню популярність вони отримали тільки зараз,
– зазначила Боржемська.

Які суперфуди є в Україні

За словами Марини Боржемської, суперфуди стали популярними через моду на здоровий спосіб життя, сироїдіння та вегетаріанство. Велику роль в цьому зіграли зірки Голлівуду. Однак і в Україні є суперфуди, просто ми не звикли так називати звичайні продукти.

Ягоди та фрукти

  • Годжі. Як зазначила фітнес-тренерка, це найпопулярніший суперфуд у світі. Ягоди годжі є джерелом вітаміну С. Крім того, це потужний антиоксидант.
  • Асаї – рослина, яка є чемпіоном за вмістом антиоксидантів. Вони запобігають старінню і знижують негативний вплив УФ-променів.
Спагеті, соломка, спіральки, завитки чи вермішель – лише невеликий перелік ідей для вашого гарніру. Продукція українського бренду "Тая" дозволяє обрати те, що вам хочеться саме сьогодні.
  • Біла шовковиця. Її можна придбати в сушеному вигляді. Ягода дозволяє зміцнити імунітет.
  • Шипшина – лідер за вмістом вітаміну С. Його рекомендують заварювати та вживати в сезон застуд і вірусних захворювань.

Шпинат також є суперфудом в Україні / Фото Pixabay

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Овочі

  • Броколі.
  • Шпинат.
  • Листова капуста.

Злакові

  • Насіння чіа. Воно майже не має смаку, однак є джерелом Омега-3 і протеїну.
  • Кіноа. Крупа містить рослинний білок. У ній мало жирів і багато мінералів.
  • Насіння льону покращують настрій і підвищують життєвий тонус. Містять харчові волокна і працюють як скраб для шлунково-кишкового тракту.

Олія

  • Кокосова.
  • Чорного кунжуту.
  • Чорного кмину.
  • Оливкова.
  • Лляна.

 

Автор: Наталя Бережна