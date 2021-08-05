Популярні суперфуди в Україні: що додати до свого раціону
Джерело:інстаграм Марини Боржемської
Суперфуди – слово, яке можна часто почути останніми роками. Йдеться про продукти, які мають корисні речовини.
Але не всі знають, які ж продукти є суперфудами. Їх назвала фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Дуже часто останнім часом ви можете чути таке слово як "суперфуд". Не всі розуміють, що це насправді означає, і які продукти можна вважати суперфудами. Суперфуди – це натуральні продукти з підвищеним вмістом корисних речовин. Термін з'явився понад 100 років тому, але справжню популярність вони отримали тільки зараз,
– зазначила Боржемська.
Які суперфуди є в Україні
За словами Марини Боржемської, суперфуди стали популярними через моду на здоровий спосіб життя, сироїдіння та вегетаріанство. Велику роль в цьому зіграли зірки Голлівуду. Однак і в Україні є суперфуди, просто ми не звикли так називати звичайні продукти.
Ягоди та фрукти
- Годжі. Як зазначила фітнес-тренерка, це найпопулярніший суперфуд у світі. Ягоди годжі є джерелом вітаміну С. Крім того, це потужний антиоксидант.
- Асаї – рослина, яка є чемпіоном за вмістом антиоксидантів. Вони запобігають старінню і знижують негативний вплив УФ-променів.
- Біла шовковиця. Її можна придбати в сушеному вигляді. Ягода дозволяє зміцнити імунітет.
- Шипшина – лідер за вмістом вітаміну С. Його рекомендують заварювати та вживати в сезон застуд і вірусних захворювань.
Шпинат також є суперфудом в Україні / Фото Pixabay
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Овочі
- Броколі.
- Шпинат.
- Листова капуста.
Злакові
- Насіння чіа. Воно майже не має смаку, однак є джерелом Омега-3 і протеїну.
- Кіноа. Крупа містить рослинний білок. У ній мало жирів і багато мінералів.
- Насіння льону покращують настрій і підвищують життєвий тонус. Містять харчові волокна і працюють як скраб для шлунково-кишкового тракту.
Олія
- Кокосова.
- Чорного кунжуту.
- Чорного кмину.
- Оливкова.
- Лляна.