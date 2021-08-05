Но не все знают, какие же продукты являются суперфудами. Их назвала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Очень часто в последнее время вы можете слышать такое слово как "суперфуд". Не все понимают, что это на самом деле значит, и какие продукты можно считать суперфудом. Суперфуды – это натуральные продукты с повышенным содержанием полезных веществ. Термин появился больше 100 лет назад, но настоящую популярность они приобрели только сейчас,

– отметила Боржемская.

Какие суперфуды есть в Украине

По словам Марины Боржемской, суперфуды стали популярными из-за моды на здоровый образ жизни, сыроедение и вегетарианство. Большую роль в этом сыграли звезды Голливуда. Однако и в Украине есть суперфуды, просто мы не привыкли так называть обычные продукты.

Ягоды и фрукты

Годжи. Как отметила фитнес-тренер, это самый популярный суперфуд в мире. Ягоды годжи являются источником витамина С. Кроме того, это мощный антиоксидант.

Как отметила фитнес-тренер, это самый популярный суперфуд в мире. Ягоды годжи являются источником витамина С. Кроме того, это мощный антиоксидант. Асаи – растение, которое является чемпионом по содержанию антиоксидантов. Они предотвращают старение и снижают негативное воздействие УФ-лучей.

Спагетти, соломка, спиральки, завитки или вермишель – далеко не полный перечень идей для вашего гарнира. Продукция украинского бренда "Тая" позволяет выбрать то, чего вам хочется именно сегодня.

Белая шелковица. Ее можно приобрести в сушеном виде. Ягода позволяет укрепить иммунитет.

Ее можно приобрести в сушеном виде. Ягода позволяет укрепить иммунитет. Шиповник – лидер по содержанию витамина С. Его рекомендуют заваривать и употреблять в сезон простуд и вирусных заболеваний.

Шпинат также является суперфудом в Украине / Фото Pixabay

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Овощи

Брокколи.

Шпинат.

Листовая капуста.

Злаковые

Семена чиа. Они почти не имеют вкуса, однако являются источником Омега-3 и протеина.

Они почти не имеют вкуса, однако являются источником Омега-3 и протеина. Киноа . Крупа содержит растительный белок. В ней мало жиров и много минералов.

. Крупа содержит растительный белок. В ней мало жиров и много минералов. Семена льна улучшают настроение и повышают жизненный тонус. Содержат пищевые волокна и работают как скраб для ЖКТ.

Масла