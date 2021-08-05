Але не всі знають, які ж продукти є суперфудами. Їх назвала фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Дуже часто останнім часом ви можете чути таке слово як "суперфуд". Не всі розуміють, що це насправді означає, і які продукти можна вважати суперфудами. Суперфуди – це натуральні продукти з підвищеним вмістом корисних речовин. Термін з'явився понад 100 років тому, але справжню популярність вони отримали тільки зараз,

– зазначила Боржемська.

Які суперфуди є в Україні

За словами Марини Боржемської, суперфуди стали популярними через моду на здоровий спосіб життя, сироїдіння та вегетаріанство. Велику роль в цьому зіграли зірки Голлівуду. Однак і в Україні є суперфуди, просто ми не звикли так називати звичайні продукти.

Ягоди та фрукти

Годжі. Як зазначила фітнес-тренерка, це найпопулярніший суперфуд у світі. Ягоди годжі є джерелом вітаміну С. Крім того, це потужний антиоксидант.

Як зазначила фітнес-тренерка, це найпопулярніший суперфуд у світі. Ягоди годжі є джерелом вітаміну С. Крім того, це потужний антиоксидант. Асаї – рослина, яка є чемпіоном за вмістом антиоксидантів. Вони запобігають старінню і знижують негативний вплив УФ-променів.

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Біла шовковиця. Її можна придбати в сушеному вигляді. Ягода дозволяє зміцнити імунітет.

Її можна придбати в сушеному вигляді. Ягода дозволяє зміцнити імунітет. Шипшина – лідер за вмістом вітаміну С. Його рекомендують заварювати та вживати в сезон застуд і вірусних захворювань.

Шпинат також є суперфудом в Україні / Фото Pixabay

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Овочі

Броколі.

Шпинат.

Листова капуста.

Злакові

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