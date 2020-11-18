Каждый человек периодически задумывается над тем, что подарить родным или близким. Конечно, подбор подарка – это сложный и длительный процесс, особенно, если этот человек для вас важен.

Идеи 24 подготовили подборку классных вещей, которым обрадуется каждый. Это универсальные подарки, которые можно дарить маме, бабушке, сестре, друзьям и т. д.

1. Маленькой портативный пенообразователь

Ну кто из нас утром не любит посмаковать ароматным латте с хорошей пенкой? Теперь не стоит бежать по кофейный напиток в ближайшее заведение. Такой пенообразователь поможет создать вкусный латте или капучино без лишних усилий.

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2. Баночка меда, острых специй или оригинальный топпинг

Каждый из нас любит или слишком сладкое, или слишком пикантное, или слишком ароматное. Почему бы не подарить родным настоящий мед, пикантный брендовый соус или оригинальный топпинг?!

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3. Заварник для холодных напитков

В жаркие дни мы редко пьем горячие напитки, поэтому такой заварник рано или поздно точно пригодится. В нем можно приготовить холодный чай, кофе или даже айс-латте. Он легко моется как вручную, так и в посудомойке.

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4. Игровая консоль SEGA Genesis Mini

Имеет в комплекте 42 ретро-игры. В наборе также все необходимые кабели.

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5. Удобная и нежная к телу пижама

Удобная пижама – залог здорового сна. Позаботьтесь о комфорте ваших родных.

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6. Яркий фартук с подарком в виде карточек с оригинальными рецептами

Настоящая находка для подарка маме, бабушке или любому, кто обожает готовить.

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7. Палочки для суши

Это не обычные палочки, которые вы привыкли видеть в заведениях японской кухни. Это оригинальные палочки, которые можно включать, поскольку эти приборы могут святиться.

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8. Оригинальный массажный набор

Состоит из "точечного" коврика и специальных массажных подушек.

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9. Скретч-карта мира

Максимально детализированная скретч-карта позволит обозначать те места, которые уже посетил получатель подарка или те, куда планирует попасть в ближайшее время.

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10. Ванночка для ног

Это не обычная емкость для мытья ног – это фантастический массажер, от которого будут в восторге все.

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11. Светодиодный диффузор с эфирным маслом

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12. Силиконовый ночник

Милый силиконовый ночник может светиться 7 цветами. Такой подарок понравится всем, независимо от возраста.

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13. Оригинальный набор чайных "капсул"

Особенно удачный подарок для тех, кто любит чай. Стоит только взять любимую чашку, добавить кипяток, а затем капсулу любимого ароматного чая. Через несколько минут напиток можно смаковать.

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14. Эргономичный массажер для спины и шеи

Подарок поможет расслабиться после тяжелого рабочего дня и избавиться от боли в шее и спине.

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15. Набор для выращивания микрозелени у себя дома

Экологические чистую и вкусную зелень теперь можно выращивать у себя на подоконнике. С таким набором у вас все получится идеально.

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