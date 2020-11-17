15 секретних фішок Starbucks, про які не знають навіть віддані кавомани
Як приємно зайти в кав'ярню, замовити чашку теплого капучино, сісти біля вікна та поринути у мрії. Саме таку атмосферу створює мережа Starbucks, що вибрала собі місію називатися третім домом. А все тому, що сюди хочеться повертатись.
Широке розповсюдження кав'ярень Starbucks по всьому світу свідчить про їхній неабиякий успіх. Але навіть кавомани, які роками до них ходять і знають всіх баристів в обличчя, не підозрюють про секрети компанії, повідомляє AdMe.
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Побачивши, наскільки цікавими є фішки Starbucks, ми вирішили поділитися ними з вами.
15 секретів мережі Starbucks
- У працівників Starbucks є власний спосіб помститися неввічливим клієнтам: вони не будуть підвищувати голос чи кричати на них, вони просто подадуть їм каву без кофеїну.
- У Starbucks відмовилися від завчасного перемелювання кави: бариста повинен перемолоти зерно прямо перед приготуванням кавового напою.
- Ціни в меню вказуються без знаку $ або ₴ (або інших валют). Вважається, що коли відвідувач побачить значок валюти, він починає думати, що напій занадто дорогий.
Ранкова кава у Starbucks підніме вам настрій / Фото unsplash
- Співробітникам не подобається, коли ви викидаєте недопиту каву в сміттєвий бак. Адже хтось з працівників потім змушений прибирати сміттєвий бак, наполовину заповнений рідиною. Дуже часто дехто з відвідувачів ще й проливає каву біля урни. Тому краще попросіть баристу вилити каву в раковину або просто візьміть стаканчик з собою: може, вдасться допити по дорозі.
- Святкові напої потрібно замовляти заздалегідь, оскільки потрібно підготувати інгредієнти для кави. Але щоб бариста пішов вам назустріч, ви повинні бути ввічливими.
- Якщо ви бажаєте каву без кофеїну, то краще замовити фільтр-каву. Тому що звичайний напій бариста поспіхом може зробити з кофеїном за звичкою.
- Кава, яка використовується для напоїв з льодом, набагато міцніша за звичайне еспресо (бо лід розтане і зробить напій водянистим). Але якщо вам захотілося чогось сильнішого, попросіть, щоб вам приготували ice-каву, але без льоду. Будьте готові, що на вас будуть дивитися здивовано, адже навряд чи у баристи просять таке кожен день.
- Ви маєте змогу замовити негарячу каву температурою 50-60 °. Тому якщо ви кудись поспішаєте, такий напій вам ідеально підійде.
Чашка смачної кави, зігріє вам душу / Фото unsplash
- У кожній кав'ярні діє правило 10 хвилин. Кав'ярні працюють за графіком, але заклади відкриваються на 10 хвилин раніше і закриваються на 10 хвилин пізніше.
- Усі відвідувачі, які заходять перекусити в цю мережу, впевнені, що їжа тут корисніша, ніж у фастфуд-кафе. Але вони помиляються: більшість сендвічів в меню містить близько 500 ккал, в той час, як подвійний чизбургер з McDonald's – 430 ккал.
- Кожний бариста, який працює в мережі, має право на безкоштовну каву з кількох напоїв та одну страву з меню. Якщо він заходить в Starbucks у свій вихідний, то він має 30% знижки на все (а у свята ще більше).
Кавову атмосферу створюють баристи для вас / Фото unsplash
- Ціни в меню зазвичай ніколи не закінчуються на цифру 9, тому що 9 у покупця асоціюється з фастфудом.
- Напої, які приготовані з гарбузовими прянощами, насправді не містять у своєму складі гарбуз. Але там є кориця, імбир, мускатний горіх і запашний перець – приблизно те ж, що зазвичай кладуть в гарбузовий пиріг.
- З того часу, як мережа Starbucks ввела функцію оформлення замовлення зі смартфона, приблизно 1/5 всіх замовлень у світі відбувається саме через телефон.
- Тому, якщо ви оплачуєте своє замовлення в додатку або через термінал, вам пропонують три варіанти суми чайових. Це пов’язано з тим, що психологи, які допомагають розробляти ці системи, знають, що ви, швидше за все, виберете середній варіант, адже зазвичай люди не люблять здаватися скупими.
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