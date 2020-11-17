Як приємно зайти в кав'ярню, замовити чашку теплого капучино, сісти біля вікна та поринути у мрії. Саме таку атмосферу створює мережа Starbucks, що вибрала собі місію називатися третім домом. А все тому, що сюди хочеться повертатись.

Широке розповсюдження кав'ярень Starbucks по всьому світу свідчить про їхній неабиякий успіх. Але навіть кавомани, які роками до них ходять і знають всіх баристів в обличчя, не підозрюють про секрети компанії, повідомляє AdMe.

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Побачивши, наскільки цікавими є фішки Starbucks, ми вирішили поділитися ними з вами.

15 секретів мережі Starbucks

У працівників Starbucks є власний спосіб помститися неввічливим клієнтам: вони не будуть підвищувати голос чи кричати на них, вони просто подадуть їм каву без кофеїну.

У Starbucks відмовилися від завчасного перемелювання кави: бариста повинен перемолоти зерно прямо перед приготуванням кавового напою.

Ціни в меню вказуються без знаку $ або ₴ (або інших валют). Вважається, що коли відвідувач побачить значок валюти, він починає думати, що напій занадто дорогий.



Ранкова кава у Starbucks підніме вам настрій / Фото unsplash

Співробітникам не подобається, коли ви викидаєте недопиту каву в сміттєвий бак. Адже хтось з працівників потім змушений прибирати сміттєвий бак, наполовину заповнений рідиною. Дуже часто дехто з відвідувачів ще й проливає каву біля урни. Тому краще попросіть баристу вилити каву в раковину або просто візьміть стаканчик з собою: може, вдасться допити по дорозі.

Святкові напої потрібно замовляти заздалегідь, оскільки потрібно підготувати інгредієнти для кави. Але щоб бариста пішов вам назустріч, ви повинні бути ввічливими.

Якщо ви бажаєте каву без кофеїну, то краще замовити фільтр-каву. Тому що звичайний напій бариста поспіхом може зробити з кофеїном за звичкою.

Кава, яка використовується для напоїв з льодом, набагато міцніша за звичайне еспресо (бо лід розтане і зробить напій водянистим). Але якщо вам захотілося чогось сильнішого, попросіть, щоб вам приготували ice-каву, але без льоду. Будьте готові, що на вас будуть дивитися здивовано, адже навряд чи у баристи просять таке кожен день.

Ви маєте змогу замовити негарячу каву температурою 50-60 °. Тому якщо ви кудись поспішаєте, такий напій вам ідеально підійде.



Чашка смачної кави, зігріє вам душу / Фото unsplash

У кожній кав'ярні діє правило 10 хвилин. Кав'ярні працюють за графіком, але заклади відкриваються на 10 хвилин раніше і закриваються на 10 хвилин пізніше.

Усі відвідувачі, які заходять перекусити в цю мережу, впевнені, що їжа тут корисніша, ніж у фастфуд-кафе. Але вони помиляються: більшість сендвічів в меню містить близько 500 ккал, в той час, як подвійний чизбургер з McDonald's – 430 ккал.

Кожний бариста, який працює в мережі, має право на безкоштовну каву з кількох напоїв та одну страву з меню. Якщо він заходить в Starbucks у свій вихідний, то він має 30% знижки на все (а у свята ще більше).



Кавову атмосферу створюють баристи для вас / Фото unsplash

Ціни в меню зазвичай ніколи не закінчуються на цифру 9, тому що 9 у покупця асоціюється з фастфудом.

Напої, які приготовані з гарбузовими прянощами, насправді не містять у своєму складі гарбуз. Але там є кориця, імбир, мускатний горіх і запашний перець – приблизно те ж, що зазвичай кладуть в гарбузовий пиріг.

З того часу, як мережа Starbucks ввела функцію оформлення замовлення зі смартфона, приблизно 1/5 всіх замовлень у світі відбувається саме через телефон.