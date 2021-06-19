В Україні День батька відзначають у третю неділю червня. У 2021 році – це 20 червня. Зазвичай вибрати подарунок татові дуже складно, адже йому "ніколи нічого не треба".

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Ідеї 24 діляться з вами списком товарів, які точно сподобаються кожному татусю.

Масажер



Оригінальний масажер / Фото Country Living

Такий масажний пістолет дуже потішить вашого тата. Він має 6 різних насадок для голови та шиї. Це чудовий відпочинок для м'язів після роботи.

Кросівки



Практичний подарунок – кросівки / Фото Country Living

Універсальний подарунок для чоловіка – зручне взуття. Якщо ви точно впевнені, що знаєте розмір та смак вашого батька – спішіть в магазин.

Кепка



Цю кепку тато буде носити із задоволенням / Фото Pinterest

Іменна кепка – це чудова ідея. Ваш батько з гордістю буде носити її на спортивних заходах, пікніках чи прогулянках. Ви можете обрати різні моделі, кольори та написи.

Подарунковий набір



Універсальний подарунковий набір / Фото Country Living

Якщо ваш тато – прихильник ділового стилю, то набір з краватки, кишенькової прикраси та шкарпеток точно стане йому у пригоді.

Дерев'яна шкатулка



Дерев'яна шкатулка для аксесуарів – саме те, що треба / Фото Country Living

Із такою шкатулкою ваш батько буде мати де зберігати свої годинники, застібки та інші цінні речі. Шкатулку також можна прикрасити іменним гравіюванням чи якоюсь цікавою фразою.

Хочете душевно провести час з близькими, яких давно не бачили? Приготуйте коктейль із Soplica – і ваш вечір буде теплим та невимушеним.

Рюкзак



Рюкзак – це завжди практично і точно згодиться / Фото Country Living

Універсальний та простий подарунок, який точно стане в пригоді – рюкзак. Оберіть ту модель, яка найбільше підійде до стилю вашого тата.

Годинник



Годинник для справжнього чоловіка / Фото Country Living

Стильний аксесуар для руки завжди буде доречним та гарним подарунком. Потіште свого тата новим годинником.

Ніж із гравіюванням



Кишеньковий ніж з гравіюванням / Фото Country Living

Кишеньковий ніж з гравіюванням – це практично. Цим подарунком ваш батько хизуватиметься під час кожного відпочинку на природі.

Подарунковий бокс зі снеками до пива



Ваш батько точно буде задоволений таким подарунком / Фото Country Living

Якщо тато полюбляє смакувати пиво, тоді цей подарунок він обов’язково використає. Смачні закуски зроблять приємним не один перегляд футболу.

Набір кави для гурманів



Набір кави для справжніх гурманів / Фото Country Living

А для поціновувачів смачної кави, які не можуть прожити без цього напою жодного дня, такий набір – це ідеальний подарунок. Виберіть кілька видів кави й особливу турку.

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Набір інструментів для гриля



Знаряддя для гриля – чудова ідея для подарунка / Фото Country Living

Справжня знахідка для господаря, який любить пікніки. Смажити шашлик із такими інструментами куди приємніше. У набір входить все, що потрібно для приготування смачної їжі.

Фотоколаж



Підготуйте колаж з сімейними світлинами / Фото Country Living

Подаруйте татові приємні спогади у фото. Підберіть гарні світлини та створіть фотоколаж.

Оригінальна відкривачка



Відкривачка – це завжди практично / Фото Pinterest

Така гостра сокира для відкриття пляшок буде улюблена девайсом у колекції відкривачок вашого тата.

Шкіряні запонки



Такий подарунок точно буде пам'ятним та корисним / Фото Country Living

Ваш батько буде в захваті від таких іменних застібок. Вони зроблять кожну подію особливою.

Засоби для догляду



Подаруйте набір засобі для догляду / Фото Country Living

Ваш батько точно оцінить набір засобів для догляду за бородою та зачіскою. Такий подарунок дуже практичний та універсальний.

Бочка для віскі



Ваш батько буде закоханий у цю бочку / Фото Country Living

Цим подарунком тато точно буде хизуватися перед друзями. Мініатюрна дубова бочка допоможе настоювати спиртні напої та додасть їм особливого смаку.

Худі



Худі – це практично і завжди доречно / Фото Country Living

Практичний батник стане новим елементом у гардеробі тата. Підберіть колір та розмір – і подарунок готовий.

Оригінальна краватка



Милі краватки з собачками / Фото Country Living

Якщо ви хочете потішити свого тата – ця яскрава стильна краватка з собаками – ідеальний варіант. Ви можете обрати модель з улюбленою породою батька.

Букет із салямі



Дуже апетитний букет / Фото Country Living

Гарний ароматний букет із салямі – безперечно, ідеальний подарунок для чоловіка.

Гаманець



Іменний гаманець / Фото Country Living

Шкіряний гаманець – це універсальний подарунок для тата. Можна додати також іменне гравіювання.

Мінігриль для яєчні



Мінігриль для смачних сніданків / Фото Country Living

Із такою технікою батько зможе готувати смачні сніданки: бутерброди та яєчні. Цим подарунком будете насолоджуватися й ви.

Звісно, тільки рідні можуть придбати бездоганний подарунок людині. Тому якщо у нашій добірці ви не знайшли такий презент, добре подумайте, чим захоплюється ваш батько. Риболовля, столярство чи малювання – придбайте те, про що він давно мріяв для свого хобі. Або ж влаштуйте чудову сімейну мандрівку чи фотосесію, що стане вашими спільними спогадами про День батька.