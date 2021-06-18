Коли ви плануєте день народження вдома, рекомендуємо облаштувати стильну фотозону. Декорації можна орендувати, однак це будуть додаткові витрати для вас. Або ж можна власноруч створити фотозону! Ідеї 24 підібрали оригінальні приклади, коли такі куточки стали родзинкою свята.

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9 ідей для фотозон своїми руками

Щоб створити куток для фото, вам знадобиться стенд, кілька троянд та трохи зелені (чудово підійде листя евкаліпту). Ви можете придбати штучні рослини і використати їх повторно, або ж візьміть живі квіти.



Мінімалістична фотозона / Фото Pinterest



Стенд та квіти допоможуть прикрасити будинок / Фото Pinterest

Додайте фатину чи іншої тканини, і ваша фотозона набуде нової форми.



З відрізком тканини можна також експериментувати / Фото Pinterest

Для такої фотозони вам знадобиться папір, нитки та мотузка, яка слугуватиме основою. Виріжте багато кружечків, закріпіть на нитці, а її з'єднайте з основою, і ваша фотозона – готова.



Стильна фотозона з паперу / Фото Pinterest



Яскравий градієнт і кульки додадуть родзинки / Фото Pinterest

Гарна компанія та коктейль із Zubrowka – ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.

А цей варіант потребує трохи більше витрат як грошових, так і часових, але результат вас точно приємно здивує. Вам знадобиться напівпрозора тканина, стенд, гірлянда і, за бажанням, квіткові декорації.



Стильна фотозона з гірляндою / Фото Pinterest

Фотозона з дерев'яних піддонів може виглядати дуже стильно та оригінально. Додайте гірлянди, квіти та зелень, почепіть фото та здивуйте своїх друзів.



Дерев'яні піддони і квіти – чудова фотозона / Фото Pinterest



Можна додати блиску та фото / Фото Pinterest

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Фотозона з кульками – це чудова ідея. Все тому, що її зможе облаштувати кожен! Для цього вам потрібно придбати чимало кульок і докласти трохи зусиль. На стенд почепіть тканину, прикрасьте одну сторону кульками і ніхто й не повірить, що ви створили її самотужки.



Ця фотозона ніби створена професійними декораторами / Фото Pinterest

Створити святкову зону можна за допомогою фото. Оберіть найкращі кадри, видрукуйте та почепіть на нитку. Можете також додати святкового блиску за допомогою гірлянд.



Використайте світлини для декорацій / Фото Pinterest



Можете використати стенд як основу та додати квітів / Фото Pinterest

Якщо у вас є трохи часу, придбайте блискучий картон і створіть яскраву зіркову фотозону. Або ж можете пошукати у спеціальних крамничках вже готові фігурки і просто нанизати їх на нитку.



Блискучі зірки на чорному полотні – ідеальний фон / Фото Pinterest

І наостанок ще одна фотозона, для якої потрібно багато витинанок. Квітковий фон можна втілити у кількох кольорах і створити градієнт.



Квіткову зону для фото можна створити з паперу / Фото Pinterest