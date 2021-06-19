В Украине День отца отмечают в третье воскресенье июня. В 2021 году – это 20 июня. Обычно выбрать подарок папе очень сложно, ведь ему "никогда ничего не надо".

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Идеи 24 делятся с вами списком товаров, которые точно понравятся каждому папочке.

Массажёр



Оригинальный м ассажёр / Фото Country Living

Такой массажный пистолет очень порадует вашего папу. Он имеет 6 различных насадок для головы и шеи. Это отличный отдых для мышц после работы.

Кроссовки



Практичный подарок – кроссовки / Фото Country Living

Универсальный подарок для мужчины – удобная обувь. Если вы точно уверены, что знаете размер и вкус вашего отца – спешите в магазин.

Кепка



Эту кепку папа будет носить с удовольствием / Фото Pinterest

Именная кепка – это замечательная идея. Ваш отец с гордостью будет носить ее на спортивных мероприятиях, пикниках или прогулках. Вы можете выбрать различные модели, цвета и надписи.

Подарочный набор



Универсальный подарочный набор / Фото Country Living

Если ваш папа – сторонник делового стиля, то набор из галстука, карманного украшения и носков точно ему пригодиться.

Деревянная шкатулка



Деревянная шкатулка для аксессуаров – именно то, что надо / Фото Country Living

С такой шкатулкой ваш отец будет иметь где хранить свои часы, застежки и другие ценные вещи. Шкатулку можно украсить именной гравировкой или какой-то интересной фразой.

Хотите душевно провести время с близкими, которых давно не видели? Приготовьте коктейль из Soplica – и ваш вечер будет теплым и непринужденным.

рюкзак



Рюкзак – это всегда практично и точно пригодится / Фото Country Living

Универсальный и простой подарок, который точно пригодится – рюкзак. Выберите ту модель, которая больше всего подойдет к стилю вашего папы.

Часы



Часы для настоящего мужчины / Фото Country Living

Стильный аксессуар для руки всегда будет уместным и хорошим подарком. Побалуйте своего отца новыми часами.

Нож с гравировкой



Карманный нож с гравировкой / Фото Country Living

Карманный нож с гравировкой – это практично. Поэтому во время каждого отдыха на природе ваш отец будет хвастаться этим подарком.

Подарочный бокс со снеками к пиву



Ваш отец точно будет доволен таким подарком / Фото Country Living

Если ваш отец любит пиво, тогда этот подарок он обязательно использует. Вкусные закуски сделают приятным не один просмотр футбола.

Набор кофе для гурманов



Набор кофе для настоящих гурманов / Фото Country Living

А для ценителей вкусного кофе, которые не могут прожить без этого напитка ни одного дня, набор – это идеальный подарок. Выберите несколько видов кофе и особенную кофеварку.

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Набор инструментов для гриля



Оснащение для гриля – отличная идея для подарка / Фото Country Living

Настоящая находка для хозяина, который любит пикники. Жарить шашлык с такими инструментами куда приятнее. В набор входит все, что нужно для приготовления вкусной еды.

Фотоколлаж



Подготовьте коллаж с семейными фотографиями / Фото Country Living

Подарите папе приятные воспоминания в фото. Подберите красивые фотографии и создайте фотоколлаж.

Оригинальное открывалка



Открывалка всегда практична / Фото Pinterest

Такой острый топор для открывания бутылок будет хорошим девайсом в коллекции открывалок вашего папы.

Кожаные запонки



Такой подарок точно будет запоминающимся и полезным / Фото Country Living

Ваш отец будет в восторге от таких именных застежек. Они сделают каждое событие особой.

Средства для ухода



Подарите набор средств для ухода / Фото Country Living

Ваш отец точно оценит набор средств для ухода за бородой и прической. Такой подарок очень практичный и универсальный.

Бочка для виски



Ваш отец будет влюблен в эту бочку / Фото Country Living

Таким подарком папа точно будет щеголять перед друзьями. Миниатюрная дубовая бочка поможет настаивать спиртные напитки и придаст им особый вкус.

Худы



Худы – это практически и всегда уместно / Фото Country Living

Практический батник станет новым элементом в гардеробе папы. Подберите цвет и размер – и подарок готов.

Оригинальный галстук



Милые галстуки с собачками / Фото Country Living

Если вы хотите порадовать своего отца – этот яркий стильный галстук с собаками – идеальный вариант. Вы можете выбрать модель с любимой породой отца.

Букет салями



Очень аппетитный букет / Фото Country Living

Хороший, ароматный букет салями – бесспорно, идеальный подарок для мужчины.

Кошелек



Именной кошелек / Фото Country Living

Кожаный кошелек – это универсальный подарок для папы. Можно добавить также именную гравировку.

Мини-гриль для яичницы



Мини-гриль для вкусных завтраков / Фото Country Living

С такой техникой отец сможет готовить вкусные завтраки: бутерброды и яичницы. Этим подарком будете услаждать и вы.