13 подарунків для тих, хто постійно все губить: оригінальні ідеї

Джерело:24 канал
В оточенні кожного з нас точно є людина, яка постійно щось губить, а потім не може знайти. Причин такої поведінки може бути декілька.
Але вам не варто нарікати на це, краще подаруйте близьким класні презенти, які стануть їм у пригоді та зможуть трішки спростити життя. Ці подарунки практичні та корисні. Їх точно зможуть використовувати в повсякденному житті ті люди, які завжди втрачають якісь речі.
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Фото amazon
Фото amazon
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Фото amazon
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