13 подарков для тех, кто постоянно все теряет: оригинальные идеи
В окружении каждого из нас точно есть человек, который постоянно что-то теряет, а потом не может найти. Причин такого поведения может быть несколько.
Источник:24 канал
Но вам не стоит нарекать на это, лучше подарите близким классные презенты, которые пригодятся им и смогут немного упростить жизнь. Эти подарки практичные и полезные. Их точно смогут использовать в повседневной жизни люди, которые всегда теряют какие-то вещи.
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1. Оригинальная магнитная ключница
Фото amazon
2. Органайзер для кровати
Фото amazon
3. Закладки для книг и блокнотов
Фото amazon
4. Забавная табличка для "одиноких" носков
Фото amazon
5. Ящик для ювелирных украшений
Фото amazon
6. Нестандартный чехол для телефона с карманом для денег и карточек
Фото amazon
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7. Набор крючков, благодаря которым не придется искать вещи по всему авто
Фото amazon
8. Брелок Tile Slim для поиска вещей
Фото amazon
9. Подставка для очков
Фото etsy
10. Бальзам для губ в виде брелка
Фото simplemost
11. Устройство для отслеживания кошелька, ключей или телефона с помощью Bluetooth
Фото simplemost
12. Рулон одинаковых носков
Скриншот с youtube
13. Органайзер для дверной ручки
Фото amazon
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