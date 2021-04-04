В окружении каждого из нас точно есть человек, который постоянно что-то теряет, а потом не может найти. Причин такого поведения может быть несколько.

Но вам не стоит нарекать на это, лучше подарите близким классные презенты, которые пригодятся им и смогут немного упростить жизнь. Эти подарки практичные и полезные. Их точно смогут использовать в повседневной жизни люди, которые всегда теряют какие-то вещи. Читайте также: Что подарить тем, кто постоянно сидит за компьютером: фото 1. Оригинальная магнитная ключница Фото amazon 2. Органайзер для кровати Фото amazon 3. Закладки для книг и блокнотов Фото amazon 4. Забавная табличка для "одиноких" носков Фото amazon 5. Ящик для ювелирных украшений Фото amazon 6. Нестандартный чехол для телефона с карманом для денег и карточек Фото amazon Интересно: Что подарить фанату домашнего уюта: 16 оригинальных идей 7. Набор крючков, благодаря которым не придется искать вещи по всему авто Фото amazon 8. Брелок Tile Slim для поиска вещей Фото amazon 9. Подставка для очков Фото etsy 10. Бальзам для губ в виде брелка Фото simplemost 11. Устройство для отслеживания кошелька, ключей или телефона с помощью Bluetooth Фото simplemost 12. Рулон одинаковых носков Скриншот с youtube 13. Органайзер для дверной ручки Фото amazon