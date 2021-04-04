13 подарунків для тих, хто постійно все губить: оригінальні ідеї
В оточенні кожного з нас точно є людина, яка постійно щось губить, а потім не може знайти. Причин такої поведінки може бути декілька.
Джерело:24 канал
Але вам не варто нарікати на це, краще подаруйте близьким класні презенти, які стануть їм у пригоді та зможуть трішки спростити життя. Ці подарунки практичні та корисні. Їх точно зможуть використовувати в повсякденному житті ті люди, які завжди втрачають якісь речі.
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1. Оригінальна магнітна ключниця
Фото amazon
2. Органайзер для ліжка
Фото amazon
3. Закладки для книг та блокнотів
Фото amazon
4. Кумедна табличка для "самотніх" шкарпеток
Фото amazon
5. Скринька для ювелірних прикрас
Фото amazon
6. Нестандартний чохол для телефона з кишенею для грошей та карток
Фото amazon
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7. Набір гачків, завдяки яким не доведеться шукати речі по всьому авто
Фото amazon
8. Брелок Tile Slim для пошуку речей
Фото amazon
9. Підставка для окулярів
Фото etsy
10. Бальзам для губ у вигляді брелока
Фото simplemost
11. Пристрій для відстежування гаманця, ключів чи телефона за допомогою Bluetooth
Фото simplemost
12. Рулон однакових шкарпеток
Скриншот з youtube
13. Органайзер для дверної ручки
Фото amazon
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