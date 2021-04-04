В оточенні кожного з нас точно є людина, яка постійно щось губить, а потім не може знайти. Причин такої поведінки може бути декілька.

Але вам не варто нарікати на це, краще подаруйте близьким класні презенти, які стануть їм у пригоді та зможуть трішки спростити життя. Ці подарунки практичні та корисні. Їх точно зможуть використовувати в повсякденному житті ті люди, які завжди втрачають якісь речі. Читайте також: Що подарувати тим, хто постійно сидить за комп'ютером: фото 1. Оригінальна магнітна ключниця Фото amazon 2. Органайзер для ліжка Фото amazon 3. Закладки для книг та блокнотів Фото amazon 4. Кумедна табличка для "самотніх" шкарпеток Фото amazon 5. Скринька для ювелірних прикрас Фото amazon 6. Нестандартний чохол для телефона з кишенею для грошей та карток Фото amazon Цікаво: Що подарувати фанатові домашнього затишку: 16 оригінальних ідей 7. Набір гачків, завдяки яким не доведеться шукати речі по всьому авто Фото amazon 8. Брелок Tile Slim для пошуку речей Фото amazon 9. Підставка для окулярів Фото etsy 10. Бальзам для губ у вигляді брелока Фото simplemost 11. Пристрій для відстежування гаманця, ключів чи телефона за допомогою Bluetooth Фото simplemost 12. Рулон однакових шкарпеток Скриншот з youtube 13. Органайзер для дверної ручки Фото amazon