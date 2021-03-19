Що подарувати тим, хто носить окуляри: 16 оригінальних ідей

Джерело:Buzzfeed
В оточенні кожного з нас є люди, які носять окуляри. Дехто це робить регулярно, дехто лише одягає перед комп'ютером, а дехто взагалі використовує їх як аксесуар. Якщо ви хочете зробити таким людям приємно, прагнете здивувати подарунком, але не знаєте, що придбати, – скористайтеся нашою добіркою.
Ми підготували список універсальних подарунків, які точно сподобаються тим, хто не може обійтися без окулярів. Обравши подарунок, ви можете його красиво упакувати. Завдяки цьому сюрприз виглядатиме святково та вишукано.
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