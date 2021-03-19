Що подарувати тим, хто носить окуляри: 16 оригінальних ідей

09:25

В оточенні кожного з нас є люди, які носять окуляри. Дехто це робить регулярно, дехто лише одягає перед комп'ютером, а дехто взагалі використовує їх як аксесуар. Якщо ви хочете зробити таким людям приємно, прагнете здивувати подарунком, але не знаєте, що придбати, – скористайтеся нашою добіркою.