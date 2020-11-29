Новорічні свята дуже близько: хтось обрав уже подарунки, а хтось лише обдумує. Але, щоб подарунок остаточно сподобався, потрібно попіклуватись про його подачу. Пропонуємо вам цікаві ідеї упакування подарунків різної форми.

Редакція 24 каналу зібрала для вас креативні ідеї пакування подарунків.

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Ідеї: як упакувати подарунок

Пакування подарунку квадратної чи прямокутної форми

Оберіть гарний і тематичний пакувальний папір і красиву перев'язку для подарунка.

Покрокова інструкція

Покладіть коробку у попередньо вирізаний шмат паперу. По периметру зробіть згини, пригладжуючи матеріал і закріпіть його скотчем. Для того, щоб упаковка виглядала акуратно, злегка підігніть край верхнього шару. Далі необхідно закріпити цей шар двостороннім скотчем. По боках одним рухом сформуйте куточки, зведіть їх до центру згладжуючими рухами. Їх також краще закріпити скотчем. Край паперу, що залишився злегка підігніть і приклейте до поверхні двостороннім скотчем.

Готовий подарунок можна прикрасити ошатною стрічкою або мотузкою.

Дивіться відео: як гарно запакувати подарунок

Подарунок круглої чи овальної форми

Коробку поставте боком і виміряйте потрібну кількість паперу. Відріжте зайве. Створіть "промінчики" з паперу, загинаючи його у напрямку до центру, формуючи складки. Для того, щоб приховати скотч, можна використовувати різні оригінальні бантики.

Як упакувати подарунок у круглій коробці: дивіться відео

Подарунок без коробки

Найлегший спосіб – загорнути подарунок у великий згорток яскравого подарункового паперу. У центр покладіть ваш подарунок без коробки, з'єднайте 2 кінці паперу з протилежних сторін, формуючи конус. Притримайте верхівку та підтягніть кінці, які залишилися, до верху. Згорток оберніть святковою стрічкою.



Можна використовувати декілька видів паперу / Фото pinterest

5 варіантів для оздоблення



Крім подарункового паперу можна використовувати тканину / Фото pinterest



Використовуйте льодяники або пряники в обгортці / Фото pinterest



Крафтовий папір можна прикрасити елементами, які нагадують про весну / Фото pinterest



Шишки, гілля від ялинки також підійдуть для оздоблення / Фото pinterest



Звичайний бант зі стрічки, який прикрасить однотонний папір / Фото pinterest