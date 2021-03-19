Что подарить тем, кто носит очки: 16 оригинальных идей
В окружении каждого из нас есть люди, которые носят очки. Некоторые это делает регулярно, некоторые одевает для работы за компьютером, а некоторые вообще использует их как аксессуар. Если вы хотите сделать таким людям приятно и стремитесь удивить подарком, но не знаете, что приобрести, –воспользуйтесь нашей подборкой.
Источник:Buzzfeed
Мы подготовили список универсальных подарков, которые точно понравятся тем, кто не может обойтись без очков. Выбрав подарок, вы можете его красиво упаковать. Благодаря этому сюрприз будет выглядеть празднично и изысканно.
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1. Набор салфеток для чистки линз
Фото buzzfeed
2. Подставка для очков с мягкой внутренней частью
Фото buzzfeed
3. Брошь в виде очков
Фото pinmart
4. Оригинальная деревянная подставка
Фото amazon
5. Силиконовые насадки, благодаря которым очки не будут "спадать"
Фото buzzfeed
6. Одежда с необычным принтом
Фото etsy
7. Футляр для очков с гравировкой
Фото etsy
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8. Небольшой набор для простого ремонта очков в домашних условиях
Фото amazon
9. Средство, благодаря которому очки не будут скользить по лицу
Фото amazon
10. Нестандартная щетка для чистки стекол
Фото amazon
11. Стильные цепочки для очков
Фото optika-ufa
12. Зажим для очков на одежде
Фото snapklik
13. Деревянная бабочка в виде очков
Фото buzzfeed
14. Брелок с очками
Фото amazon
15. Набор для чистки линз
Фото convencaobwt
16. Набор силиконовых прокладок для очков
Фото convencaobwt
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