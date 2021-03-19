В окружении каждого из нас есть люди, которые носят очки. Некоторые это делает регулярно, некоторые одевает для работы за компьютером, а некоторые вообще использует их как аксессуар. Если вы хотите сделать таким людям приятно и стремитесь удивить подарком, но не знаете, что приобрести, –воспользуйтесь нашей подборкой.

Мы подготовили список универсальных подарков, которые точно понравятся тем, кто не может обойтись без очков. Выбрав подарок, вы можете его красиво упаковать. Благодаря этому сюрприз будет выглядеть празднично и изысканно. Читайте также: Что подарить тем, кто любит читать: 20 оригинальных идей 1. Набор салфеток для чистки линз Фото buzzfeed 2. Подставка для очков с мягкой внутренней частью Фото buzzfeed 3. Брошь в виде очков Фото pinmart 4. Оригинальная деревянная подставка Фото amazon 5. Силиконовые насадки, благодаря которым очки не будут "спадать" Фото buzzfeed 6. Одежда с необычным принтом Фото etsy 7. Футляр для очков с гравировкой Фото etsy Интересно: 15 подарков для тех, кто много времени проводит в постели 8. Небольшой набор для простого ремонта очков в домашних условиях Фото amazon 9. Средство, благодаря которому очки не будут скользить по лицу Фото amazon 10. Нестандартная щетка для чистки стекол Фото amazon 11. Стильные цепочки для очков Фото optika-ufa 12. Зажим для очков на одежде Фото snapklik 13. Деревянная бабочка в виде очков Фото buzzfeed 14. Брелок с очками Фото amazon 15. Набор для чистки линз Фото convencaobwt 16. Набор силиконовых прокладок для очков Фото convencaobwt