16 корисних подарунків для тих, хто ніколи не розлучається зі смартфоном

17:57

Сьогодні ми вже не уявляємо, як робочі, та й особисті справи залагоджувати без телефонної комунікації. Але дехто взагалі не випускає смартфон із рук – ані на роботі, ані на прогулянці, ні під час зустрічі з друзями, ні навіть у ліжку після напруженого дня.