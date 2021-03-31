16 корисних подарунків для тих, хто ніколи не розлучається зі смартфоном

Джерело:24 канал
Сьогодні ми вже не уявляємо, як робочі, та й особисті справи залагоджувати без телефонної комунікації. Але дехто взагалі не випускає смартфон із рук – ані на роботі, ані на прогулянці, ні під час зустрічі з друзями, ні навіть у ліжку після напруженого дня.
Ми зробили спеціальну добірку ідей для подарунків отаким "смартфонозалежним".
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