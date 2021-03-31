16 корисних подарунків для тих, хто ніколи не розлучається зі смартфоном
Сьогодні ми вже не уявляємо, як робочі, та й особисті справи залагоджувати без телефонної комунікації. Але дехто взагалі не випускає смартфон із рук – ані на роботі, ані на прогулянці, ні під час зустрічі з друзями, ні навіть у ліжку після напруженого дня.
Джерело:24 канал
Ми зробили спеціальну добірку ідей для подарунків отаким "смартфонозалежним".
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1. Штатив для телефона
Фото amazon
2. Оригінальний попсокет
Фото amazon
3. Портативний максимально компактний зарядний пристрій
Фото amazon
4. Набір милих затискачів для зарядних кабелів
Фото amazon
5. Набір захисних плівок чи скла
Фото like.sumy
6. 2 в 1 селфі-палиця та штатив для фото
Фото amazon
7. Оригінальний чохол (за бажанням з особливим принтом)
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8. Універсальний довгий кабель для зарядки
Фото amazon
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9. Світлове кільце для створення якісних селфі
Фото amazon
10. Оригінальна "кишеня" для телефона, у якій можна помістити гроші, кредитні картки та інші невеликі речі
Фото amazon
11. Бездротовий зарядний пристрій
Фото buzzfeed
12. Акуратна мініатюрна підставка для телефона
Фото amazon
13. Зарядна станція для різних ґаджетів
Фото getcharge
14. Зарядний пристрій із великою кількістю "входів"
Фото amazon
15. Зарядний пристрій у вигляді браслету
Фото pinterest
16. Зарядна станція у вигляді вази
Фото yahoo
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