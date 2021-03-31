Сьогодні ми вже не уявляємо, як робочі, та й особисті справи залагоджувати без телефонної комунікації. Але дехто взагалі не випускає смартфон із рук – ані на роботі, ані на прогулянці, ні під час зустрічі з друзями, ні навіть у ліжку після напруженого дня.

Ми зробили спеціальну добірку ідей для подарунків отаким "смартфонозалежним". Читайте також: Що подарувати тим, хто постійно сидить за комп'ютером: фото 1. Штатив для телефона Фото amazon 2. Оригінальний попсокет Фото amazon 3. Портативний максимально компактний зарядний пристрій Фото amazon 4. Набір милих затискачів для зарядних кабелів Фото amazon 5. Набір захисних плівок чи скла Фото like.sumy 6. 2 в 1 селфі-палиця та штатив для фото Фото amazon 7. Оригінальний чохол (за бажанням з особливим принтом) Фото href 8. Універсальний довгий кабель для зарядки Фото amazon Цікаво: Що подарувати тому, хто носить окуляри: 16 оригінальних ідей 9. Світлове кільце для створення якісних селфі Фото amazon 10. Оригінальна "кишеня" для телефона, у якій можна помістити гроші, кредитні картки та інші невеликі речі Фото amazon 11. Бездротовий зарядний пристрій Фото buzzfeed 12. Акуратна мініатюрна підставка для телефона Фото amazon 13. Зарядна станція для різних ґаджетів Фото getcharge 14. Зарядний пристрій із великою кількістю "входів" Фото amazon 15. Зарядний пристрій у вигляді браслету Фото pinterest 16. Зарядна станція у вигляді вази Фото yahoo