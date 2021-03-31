Сегодня мы уже не представляем, как рабочие, да и личные дела устраивать без телефонной коммуникации. Однако некоторые вообще не выпускают смартфон из рук – ни на работе, ни на прогулке, ни во время встречи с друзьями, ни даже в постели после напряженного дня.

Мы сделали специальную подборку идей для подарков таким вот "смартфонозависимым". Читайте также: Что подарить тем, кто постоянно сидит за компьютером: фото 1. Штатив для телефона Фото amazon 2. Оригинальный попсокет Фото amazon 3. Портативное максимально компактное зарядное устройство Фото amazon 4. Набор милых зажимов для зарядных кабелей Фото amazon 5. Набор защитных пленок или стекол Фото like.sumy 6. 2 в 1 селфи-палка и штатив для фото Фото amazon 7. Оригинальный чехол (по желанию с особым принтом) Фото href 8. Универсальный длинный кабель для зарядки Фото amazon Интересно: Что подарить тому, кто носит очки: 16 оригинальных идей 9. Световое кольцо для создания качественных селфи Фото amazon 10. Оригинальный "карман" для телефона, в который можно поместить деньги, кредитные карточки и другие небольшие вещи Фото amazon 11. Беспроводное зарядное устройство Фото buzzfeed 12. Аккуратная миниатюрная подставка для телефона Фото amazon 13. Зарядная станция для различных гаджетов Фото getcharge 14. Зарядное устройство с большим количеством "входов" Фото amazon 15. Зарядное устройство в виде браслета Фото pinterest 16. Зарядная станция в виде вазы Фото yahoo