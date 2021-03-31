16 полезных подарков для тех, кто никогда не расстается со смартфоном
Сегодня мы уже не представляем, как рабочие, да и личные дела устраивать без телефонной коммуникации. Однако некоторые вообще не выпускают смартфон из рук – ни на работе, ни на прогулке, ни во время встречи с друзьями, ни даже в постели после напряженного дня.
Источник:24 канал
Мы сделали специальную подборку идей для подарков таким вот "смартфонозависимым".
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1. Штатив для телефона
Фото amazon
2. Оригинальный попсокет
Фото amazon
3. Портативное максимально компактное зарядное устройство
Фото amazon
4. Набор милых зажимов для зарядных кабелей
Фото amazon
5. Набор защитных пленок или стекол
Фото like.sumy
6. 2 в 1 селфи-палка и штатив для фото
Фото amazon
7. Оригинальный чехол (по желанию с особым принтом)
Фото href
8. Универсальный длинный кабель для зарядки
Фото amazon
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9. Световое кольцо для создания качественных селфи
Фото amazon
10. Оригинальный "карман" для телефона, в который можно поместить деньги, кредитные карточки и другие небольшие вещи
Фото amazon
11. Беспроводное зарядное устройство
Фото buzzfeed
12. Аккуратная миниатюрная подставка для телефона
Фото amazon
13. Зарядная станция для различных гаджетов
Фото getcharge
14. Зарядное устройство с большим количеством "входов"
Фото amazon
15. Зарядное устройство в виде браслета
Фото pinterest
16. Зарядная станция в виде вазы
Фото yahoo
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