Подарунки для тих, хто любить ювелірні прикраси і…їжу: 20 ідей з фото
В оточенні кожного з нас є люди, які люблять оригінальні та нестандартні ювелірні прикраси. Здивувати їх звичайними класичними прикрасами важко, тому доводиться обирати щось креативне та незвичне.
Ідеї 24 зробили для вас добірку яскравих та “смаковитих” прикрас, від погляду на які у вас точно прокинеться апетит.
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1. Прикраса для любителів пончиків
Фото foodandwine
2. Підвіска у вигляді пирога
Фото pinterest
3. Сережки у вигляді піци
Фото pinterest
4. Сережки-панкейки
Фото enoge
5. Пусети у вигляді печива з вершково-шоколадною начинкою
Фото 4tololo
6. Підвіска у вигляді авокадо
Фото foodandwine
7. Для тих, хто любить кукурудзу
Фото shoptema
8. Набір сережок у вигляді солодкого напою та сендвіча
Фото enoge
9. Для любителів сирого м'яса
Фото diy
10. "Соковиті" пусети
Фото diy
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11. Яскрава підвіска
Фото izismile
12. Сережки для любительок сиру
Фото rukodelie
13. Сережки для тих, хто любить морозиво
Фото shoptema
14. Французький тост
Фото 4tololo
15. Яскраво та апетитно
Фото enoge
16. Каблучки із декором у вигляді цитрусових
Фото pinterest
17. Макарон для підвісок
Фото enoge
18. Сережки-капкейки
Фото eva
19. Овочевий суп в…каблучці
Фото 4tololo
20. Каблучки з макаронами
Фото 4tololo
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