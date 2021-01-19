В оточенні кожного з нас є люди, які люблять оригінальні та нестандартні ювелірні прикраси. Здивувати їх звичайними класичними прикрасами важко, тому доводиться обирати щось креативне та незвичне.

Ідеї 24 зробили для вас добірку яскравих та “смаковитих” прикрас, від погляду на які у вас точно прокинеться апетит. Читайте також: Що подарувати тим, хто любить морозиво: 15 ідей з фото 1. Прикраса для любителів пончиків Фото foodandwine 2. Підвіска у вигляді пирога Фото pinterest 3. Сережки у вигляді піци Фото pinterest 4. Сережки-панкейки Фото enoge 5. Пусети у вигляді печива з вершково-шоколадною начинкою Фото 4tololo 6. Підвіска у вигляді авокадо Фото foodandwine 7. Для тих, хто любить кукурудзу Фото shoptema 8. Набір сережок у вигляді солодкого напою та сендвіча Фото enoge 9. Для любителів сирого м'яса Фото diy 10. "Соковиті" пусети Фото diy Цікаво: 15 найкращих подарунків для тих, хто любить готувати випічку 11. Яскрава підвіска Фото izismile 12. Сережки для любительок сиру Фото rukodelie 13. Сережки для тих, хто любить морозиво Фото shoptema 14. Французький тост Фото 4tololo 15. Яскраво та апетитно Фото enoge 16. Каблучки із декором у вигляді цитрусових Фото pinterest 17. Макарон для підвісок Фото enoge 18. Сережки-капкейки Фото eva 19. Овочевий суп в…каблучці Фото 4tololo 20. Каблучки з макаронами Фото 4tololo