Подарки для тех, кто любит ювелирные украшения и...еду: 20 идей с фото
В окружении каждого из нас есть люди, которые любят оригинальные и нестандартные ювелирные украшения. Удивить их обычными классическими украшениями трудно, поэтому приходится выбирать что-то креативное и необычное.
Идеи 24 сделали для вас подборку ярких и "вкусных" украшений, от взгляда на которые у вас точно проснется аппетит.
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1. Украшение для любителей пончиков
Фото foodandwine
2. Подвеска в виде пирога
Фото pinterest
3. Серьги в виде пиццы
Фото pinterest
4. Серьги-панкейки
Фото enoge
5. Пусеты в виде печенья со сливочно-шоколадной начинкой
Фото 4tololo
6. Подвеска в виде авокадо
Фото foodandwine
7. Для тех, кто любит кукурузу
Фото shoptema
8. Набор сережек в виде сладкого напитка и сэндвича
Фото enoge
9. Для любителей сырого мяса
Фото diy
10. "Сочные" пусеты
Фото diy
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11. Яркая подвеска
Фото izismile
12. Серьги для любительниц сыра
Фото rukodelie
13. Серьги для тех, кто любит мороженое
Фото shoptema
14. Французский тост
Фото 4tololo
15. Ярко и аппетитно
Фото enoge
16. Кольца с декором в виде цитрусовых
Фото pinterest
17. Макарон для подвесок
Фото enoge
18. Серьги-капкейки
Фото eva
19. Овощной суп в...кольце
Фото 4tololo
20. Кольца с макаронами
Фото 4tololo
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