В окружении каждого из нас есть люди, которые любят оригинальные и нестандартные ювелирные украшения. Удивить их обычными классическими украшениями трудно, поэтому приходится выбирать что-то креативное и необычное.

Идеи 24 сделали для вас подборку ярких и "вкусных" украшений, от взгляда на которые у вас точно проснется аппетит. Читайте также: Что подарить тем, кто любит мороженое: 15 идей с фото 1. Украшение для любителей пончиков Фото foodandwine 2. Подвеска в виде пирога Фото pinterest 3. Серьги в виде пиццы Фото pinterest 4. Серьги-панкейки Фото enoge 5. Пусеты в виде печенья со сливочно-шоколадной начинкой Фото 4tololo 6. Подвеска в виде авокадо Фото foodandwine 7. Для тех, кто любит кукурузу Фото shoptema 8. Набор сережек в виде сладкого напитка и сэндвича Фото enoge 9. Для любителей сырого мяса Фото diy 10. "Сочные" пусеты Фото diy Интересно: 15 лучших подарков для тех, кто любит готовить выпечку 11. Яркая подвеска Фото izismile 12. Серьги для любительниц сыра Фото rukodelie 13. Серьги для тех, кто любит мороженое Фото shoptema 14. Французский тост Фото 4tololo 15. Ярко и аппетитно Фото enoge 16. Кольца с декором в виде цитрусовых Фото pinterest 17. Макарон для подвесок Фото enoge 18. Серьги-капкейки Фото eva 19. Овощной суп в...кольце Фото 4tololo 20. Кольца с макаронами Фото 4tololo