Що подарувати фанатові домашнього затишку: 16 оригінальних ідей

Джерело:24 канал
Будинок домом роблять милі дрібниці: дизайнерська поличка, дідівська скриня, колаж із родинних фото... То яким оригінальним і водночас практичним подарунком можна сьогодні здивувати друга, який невпинно вдосконалює свою оселю?
Думаєте, який презент обрати для такої творчої та прискіпливої людини? Скористайтеся нашою добіркою ідей.
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