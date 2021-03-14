7 побутових лайфхаків, які спростять ваше життя
Іноді дуже корисно застосовувати певні лайфхаки, які можуть спростити нам життя. Як правило, такі поради допомагають економити час та кошти або робити щоденні побутові справи легшими й не такими енергозатратними.
Джерело:24 канал
Ми підготували для вас 7 побутових лайфхаків, завдяки яким ваше буденне життя стане комфортнішим без зайвих для того зусиль. Ви точно знайдете поради, які вам знадобляться.
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1. Форма для випічки
Якщо ви вирішили приготувати смачну запіканку в духовці, а у вас нема відповідної невеликої форми чи дека – не проблема. Беріть ту форму, яка у вас є. Після цього за допомогою фольги сформуйте спеціальні бортики й зафіксуйте їх у формі. В новостворену форму відправте тісто запіканки й можете випікати страву до готовності. Просто, легко та практично.
Простий спосіб зробити своїми руками невелику форму для випічки / Фото Pholder
2. Мало місця у мікрохвильовці
Досить часто нам потрібно розігріти у мікрохвильовці їжу для себе, а також для друга чи члена сім'ї. У такому випадку не варто це робити поступово та у два етапи. Краще спочатку відправте одну тарілку з їжею у мікрохвильовку, в її центрі поставте чашку з невеликою кількістю води. На чашку поставте другу тарілку з їжею. Увімкніть мікрохвильовку на потрібний режим. Завдяки такому лайфхаку дві людини одночасно зможуть їсти однаково нагріті страви.
Простий лайфхак з мікрохвильовкою / Фото Ribalych
3. Кухонна лопатка
Якщо вам не хочеться мити кухонні лопатки, їх просто можна обгорнути фольгою. Цей лайфхак також згодиться у випадку, якщо ви віддаєте перевагу пластиковому інвентарю, але одного разу вам довелося приготувати страви барбекю. Від високої температури лопатка не буде плавитися.
Оригінальний спосіб уберегти пластикову кухонну лопатку від високих температур / Фото Reddit
4. Ніжки меблів
У випадку, якщо вам потрібно пересунути меблі, а ви боїтеся пошкодити підлогу, радимо купити спеціальні наліпки у будівельних магазинах. Але якщо у вас такої можливості нема, замість спеціальних наліпок можна використати обрізані корки з пляшки з вином. Їх також можна використати для того, щоб меблі не "балансували".
Використовуйте корки від пляшки з вином для пересування меблів / Фото Sisj.livejournal
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5. Місце в холодильнику
Для того, щоб у холодильнику було вдосталь місця, потрібно усе акуратно поскладати та посортувати. Якщо ви маєте багато продуктів, які зберігаються в пакетах, радимо для кращого розміщення використати канцелярські біндери.
Класний лайфхак для практичного розташування пакетів у холодильнику / Фото 20min
6. Охолоджене вино
Обожнюєте охолоджені напої, але так сталося, що у вас не виявилося формочок для льоду? Не проблема. Відправте у морозильну камеру на 15-20 хвилин виноград. Після цього налийте у склянки чи келихи улюблений напій і додайте в нього заморожений виноград.
Простий спосіб охолодити вино / Фото Homehacks
7. Зберігання зимового взуття
Якщо у вас є багато зимового чи осіннього взуття і ви не знаєте де та як його зберігати, використайте спеціальні вішалки для штанів. Після цього виділіть для вашого взуття спеціальну поличку або навіть шафку, акуратно все розвішайте і зберігайте в такому вигляді до наступного сезону.
Дуже зручний спосіб зберігати зимове взуття / Фото Sisj.livejournal
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