Строение домом делают милые мелочи: дизайнерская полка, дедовский сундук, коллаж из семейных фото... Так каким же оригинальным и в то же время практичным подарком можно сегодня удивить друга, который бесконечно обустраивает свое жилище?

Не знаете, какой презент выбрать для столь креативного и придирчивого человека? Наша подборка идей вам в помощь! Читайте также: Что подарить тем, кто много времени проводит на кухне 1. Подогреватель для полотенец Фото amazon 2. Качественный набор постельного белья Фото tuck 3. Оригинальный ночник Фото landshaftportal 4. Набор прозрачных чашек с двойным стеклом Фото aliexpress 5. Стильный ковер на пол Фото 10by10 6. Декоративные подушки Фото dhgate 7. Плед для декора дивана или кровати Фото design-homes 8. Гирлянда на стену Фото amazon Интересно: 7 бытовых лайфхаков, которые упростят вашу жизнь 9. Гамак-качеля Фото amazon 10. Светодиодные или аромасвечи Фото italstroy 11. Увлажнитель воздуха Фото shop.vivascent 12. Креативные полки для книг Фото shop.vivascent 13. Набор суккулентов Фото orchidea 14. Виниловый проигрыватель Фото kissfm 15. Ключница Фото secondstreet 16. Креативная лампа или люстра Фото amazon