Обрати подарунок для того, хто багато часу проводить на кухні надзвичайно складно. Як правило, в такої людини уже практично все є. Тому потрібно купити щось якісне, оригінальне та унікальне.

Ми зробили для вас добірку таких подарунків. Будьте певні, кожен з таких сюрпризів зможе порадувати ваших близьких, які люблять готувати. Читайте також: 15 найкращих подарунків для тих, хто любить готувати випічку 1. Автоматичний перемішував, завдяки якому не доведеться увесь час стояти біля плити під час приготування страви Фото uncommongoods 2. Пристрій для приготування попкорну Фото crateandbarrel 3. Зручний пристрій для відкривання банок, який можна закріпити до тумбочок Фото amazon 4. Пристрій для приготування подвійного сніданку Фото spoonacular 5. Вакууматор Фото rozetka Цікаво: Що подарувати тим, хто любить італійську кухню: 10 універсальних ідей 6. Оригінальна вафельниця Фото pinterest 7. Яйцеварка Фото fado.vn 8. Ніж для акуратного нарізання сиру Фото buzzfeed 9. Пристрій для приготування йогуртів та морозива Фото amazon 10. Кришка, завдяки якій вдасться уникнути миття плитки Фото amazon