Що подарувати людині, яка обожнює готувати: 17 незвичних виробів для кухні

5 травня 2021 , 17:52
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Джерело:

24 канал

Фаната кухарювання вельми складно здивувати якимись прикольними штукенціями. Зазвичай кулінар уже має якісний посуд, професійну кухонну техніку та всі дрібнички, потрібні для приготування улюблених страв.

Але все-таки ми знайшли милі та практичні речі, яким зрадіє навіть затятий шанувальник домашньої кухні. Дивіться нашу добірку.

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1. Універсальна підставка для кришки та ложки

Фото lkasociados

2. Компактна сушарка для фруктів та овочів

Фото amazon

3. Пристрій для чищення столових приборів

Фото 4tololo

4. Маленький та зручний подрібнювач для часнику

Фото daraz

5. Дощечка з відділенням для відходів

Фото amazon

6. Універсальний відкривач для будь-яких кришок та пакетів

Фото simplyorganizedhi

7. Зручна дощечка для нарізання продуктів

Фото amazon

8. "Розумний" пристрій для підготовки шашлику

Фото recreoviral, dreebin

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9. Пристрій для нарізання ананаса

Фото indirimglobal

10. Кошик для миття, варіння, проціджування чи зберігання овочів та фруктів

Фото amazon

11. Пристрій для "запаювання" пакетів

Фото amazon

12. Набір універсальних силіконових кришок

Фото amazon

13. Ємність для олії зі щіткою

Фото amazon

14. Глечик із трьома вставками для різних напоїв

Фото amazon

15. Маленькі ємності для приготування яєць пашот

Фото amazon

16. Оригінальний тримач для губки

Фото amazon

17. Мила формочка для приготування яєчні

Фото amazon

Автор: Сніжана Лісова