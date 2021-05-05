Однако мы смогли найти милые и практичные вещи, которым обрадуется даже ярый поклонник домашней кухни. Смотрите нашу подборку.
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1. Универсальная подставка для крышки и ложки
Фото lkasociados
2. Компактная сушилка для фруктов и овощей
Фото amazon
3. Устройство для чистки столовых приборов
Фото 4tololo
4. Маленький и удобный измельчитель для чеснока
Фото daraz
5. Досточка с отделением для отходов
Фото amazon
6. Универсальный открыватель для любых крышек и пакетов
Фото simplyorganizedhi
7. Удобная доска для нарезки продуктов
Фото amazon
8. "Умное" устройство для подготовки шашлыка
Фото recreoviral, dreebin
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9. Устройство для нарезки ананаса
Фото indirimglobal
10. Корзина для мытья, варки, процеживания или хранения овощей и фруктов
Фото amazon
11. Устройство для "запайки" пакетов
Фото amazon
12. Набор универсальных силиконовых крышек
Фото amazon
13. Емкость для растительного масла со щеткой
Фото amazon
14. Кувшин с тремя вставками для различных напитков
Фото amazon
15. Маленькие емкости для приготовления яиц пашот
Фото amazon
16. Оригинальный держатель для губки
Фото amazon
17. Милая формочка для приготовления яичницы
Фото amazon