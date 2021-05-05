Але все-таки ми знайшли милі та практичні речі, яким зрадіє навіть затятий шанувальник домашньої кухні. Дивіться нашу добірку.
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1. Універсальна підставка для кришки та ложки
Фото lkasociados
2. Компактна сушарка для фруктів та овочів
Фото amazon
3. Пристрій для чищення столових приборів
Фото 4tololo
4. Маленький та зручний подрібнювач для часнику
Фото daraz
5. Дощечка з відділенням для відходів
Фото amazon
6. Універсальний відкривач для будь-яких кришок та пакетів
Фото simplyorganizedhi
7. Зручна дощечка для нарізання продуктів
Фото amazon
8. "Розумний" пристрій для підготовки шашлику
Фото recreoviral, dreebin
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9. Пристрій для нарізання ананаса
Фото indirimglobal
10. Кошик для миття, варіння, проціджування чи зберігання овочів та фруктів
Фото amazon
11. Пристрій для "запаювання" пакетів
Фото amazon
12. Набір універсальних силіконових кришок
Фото amazon
13. Ємність для олії зі щіткою
Фото amazon
14. Глечик із трьома вставками для різних напоїв
Фото amazon
15. Маленькі ємності для приготування яєць пашот
Фото amazon
16. Оригінальний тримач для губки
Фото amazon
17. Мила формочка для приготування яєчні
Фото amazon