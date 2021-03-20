Выбрать подарок для того, кто много времени проводит на кухне чрезвычайно сложно. Как правило, у такого человека уже практически все есть. Поэтому нужно купить что-то качественное, оригинальное и уникальное.

Мы сделали для вас подборку таких подарков. Будьте уверены, каждый из таких сюрпризов сможет порадовать ваших близких, которые любят готовить. Читайте также: 15 лучших подарков для тех, кто любит готовить выпечку 1. Автоматическая мешалка, благодаря которой не придется все время стоять у плиты во время приготовления блюда Фото uncommongoods 2. Устройство для приготовления попкорна Фото crateandbarrel 3. Удобное устройство для открывания банок, которое можно закрепить к тумбочке Фото amazon 4. Устройство для приготовления двойного завтрака Фото spoonacular 5. Вакууматор Фото rozetka Интересно: Что подарить тем, кто любит итальянскую кухню: 10 универсальных идей 6. Оригинальная вафельница Фото pinterest 7. Яйцеварка Фото fado.vn 8. Нож для аккуратного нарезания сыра Фото buzzfeed 9. Устройство для приготовления йогуртов и мороженого Фото amazon 10. Крышка, благодаря которой удастся избежать мытья плитки Фото amazon