Что подарить тем, кто много времени проводит на кухне
Выбрать подарок для того, кто много времени проводит на кухне чрезвычайно сложно. Как правило, у такого человека уже практически все есть. Поэтому нужно купить что-то качественное, оригинальное и уникальное.
Источник:24 канал
Мы сделали для вас подборку таких подарков. Будьте уверены, каждый из таких сюрпризов сможет порадовать ваших близких, которые любят готовить.
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1. Автоматическая мешалка, благодаря которой не придется все время стоять у плиты во время приготовления блюда
Фото uncommongoods
2. Устройство для приготовления попкорна
Фото crateandbarrel
3. Удобное устройство для открывания банок, которое можно закрепить к тумбочке
Фото amazon
4. Устройство для приготовления двойного завтрака
Фото spoonacular
5. Вакууматор
Фото rozetka
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6. Оригинальная вафельница
Фото pinterest
7. Яйцеварка
Фото fado.vn
8. Нож для аккуратного нарезания сыра
Фото buzzfeed
9. Устройство для приготовления йогуртов и мороженого
Фото amazon
10. Крышка, благодаря которой удастся избежать мытья плитки
Фото amazon
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