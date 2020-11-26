Подарки для офисных работников: 23 универсальные идеи
Офисные работники – это люди, которые все свое рабочее время проводят в четырех стенах, много работают и выполняют ряд важных обязанностей. Значительную часть своего времени они проводят именно на рабочем месте. Поэтому, выбирая подарок для работника офиса, обращайте внимание на то, чтобы он был полезным, принес положительные эмоции и понравился получателю.
Идеи 24 сделали подборку универсальных подарков. Смотрите, выбирайте, покупайте, радуйте своих родных, друзей и коллег.
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1. Чашки с милой и оригинальной надписью
2. Вещи в стиле "антистресс"
3. Оригинальная подушка на стул для комфорта во время сидения в офисном кресле
Фото amazon
4. Наушники для того, чтобы изолироваться от разговоров других работников
Фото flexjobs
5. Живые растения, то есть вазоны, суккуленты или цветы в горшках
Фото unsplash
6. Контейнер для еды
Фото deztop
7. Защитные очки для компьютера
Фото optika
8. Оригинальная настольная лампа с емкостью для карандашей
Фото giftopix
9. Органайзер для рабочего стола
Фото pinterest
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10. "Вечный" календарь
Фото bigl
11. Рамочка для фото или картины на рабочий стол
Фото aliexpress
12. Блокнот-планер
Фото mikheyev
13. Полка для монитора, которую можно зафиксировать и положить туда визитки, телефон и другие вещи
Фото amazon
14. Забавный набор для защиты кабелей от переламывания
Фото amazon
15. Плед для того, чтобы вашему знакомому было комфортно на рабочем месте
Фото themarker
16. Яркая салфетница
Фото amazon
17. Привлекательная баночка с антисептиком
Фото homedit
18. Чашка с подогревом
Фото techno
19. Увлажнитель воздуха в виде кактуса
Фото amazon
20. Гамак для ног
Фото aliexpress
21. Яркие ручки в виде зелени
Фото amazon
22. Коврик для мышки с подогревом
Фото stall
23. Пылесос для клавиатуры
Фото aliexpert
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