Офисные работники – это люди, которые все свое рабочее время проводят в четырех стенах, много работают и выполняют ряд важных обязанностей. Значительную часть своего времени они проводят именно на рабочем месте. Поэтому, выбирая подарок для работника офиса, обращайте внимание на то, чтобы он был полезным, принес положительные эмоции и понравился получателю.

Идеи 24 сделали подборку универсальных подарков. Смотрите, выбирайте, покупайте, радуйте своих родных, друзей и коллег. Читайте также: 30 универсальных подарков для тех, кто работает дома 1. Чашки с милой и оригинальной надписью Фото crafta, shop, etsy 2. Вещи в стиле "антистресс" Фото t1, vokrugsveta, wow, aliexpress 3. Оригинальная подушка на стул для комфорта во время сидения в офисном кресле Фото amazon 4. Наушники для того, чтобы изолироваться от разговоров других работников Фото flexjobs 5. Живые растения, то есть вазоны, суккуленты или цветы в горшках Фото unsplash 6. Контейнер для еды Фото deztop 7. Защитные очки для компьютера Фото optika 8. Оригинальная настольная лампа с емкостью для карандашей Фото giftopix 9. Органайзер для рабочего стола Фото pinterest Интересно: Подарки, которым обрадуется каждый: 15 универсальных идей 10. "Вечный" календарь Фото bigl 11. Рамочка для фото или картины на рабочий стол Фото aliexpress 12. Блокнот-планер Фото mikheyev 13. Полка для монитора, которую можно зафиксировать и положить туда визитки, телефон и другие вещи Фото amazon 14. Забавный набор для защиты кабелей от переламывания Фото amazon 15. Плед для того, чтобы вашему знакомому было комфортно на рабочем месте Фото themarker 16. Яркая салфетница Фото amazon 17. Привлекательная баночка с антисептиком Фото homedit 18. Чашка с подогревом Фото techno 19. Увлажнитель воздуха в виде кактуса Фото amazon 20. Гамак для ног Фото aliexpress 21. Яркие ручки в виде зелени Фото amazon 22. Коврик для мышки с подогревом Фото stall 23. Пылесос для клавиатуры Фото aliexpert