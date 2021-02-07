Подарунки на День святого Валентина, які сподобаються дітям та дорослим: фото

На День святого Валентина заведено дарувати подарунки тим, кого ми любимо. Це можуть бути діти, чоловік, дружина, батьки, друзі чи інші близькі люди. Для них хочеться вибрати щось особливе та оригінальне. В ідеалі подарунок повинен порадувати та викликати позитивні емоції та посмішку.
Джерело: 24 канал
Ми підготували для вас добірку універсальних подарунків, які сподобаються і дітям, і дорослим. Незалежно від віку чи статі, ваші близькі зрадіють таким сюрпризам.
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