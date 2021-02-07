Подарунки на День святого Валентина, які сподобаються дітям та дорослим: фото

7 лютого 2021 , 17:59
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На День святого Валентина заведено дарувати подарунки тим, кого ми любимо. Це можуть бути діти, чоловік, дружина, батьки, друзі чи інші близькі люди. Для них хочеться вибрати щось особливе та оригінальне. В ідеалі подарунок повинен порадувати та викликати позитивні емоції та посмішку.

Джерело: 24 канал

Ми підготували для вас добірку універсальних подарунків, які сподобаються і дітям, і дорослим. Незалежно від віку чи статі, ваші близькі зрадіють таким сюрпризам.

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1. Смачні кекси з їстівними квітами

Фото 1000.menu

2. Оригінальні тарілки, розмальовані вручну

Фото etsy

3. Мила подушка з грілкою для рук

Фото forever21

4. Романтичні картки зі зворушливими написами

Фото news.nestia

5. Бомбочки для ванни із захованою іграшкою

Фото etsy

6. Оригінальні світлодіодні палички

Фото amazon

7. Плед із нестандартним принтом

Фото amazon

8. Пристрій для приготування вафлі у вигляді серця

Фото amazon

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9. Іграшка-антистрес

Фото buzzfeed

10. Приваблива чашка

Фото amazon

11. Авокадо з різних видів шоколаду

Фото target

12. Спеціальний попкорн з особливими смаками

Фото buzzfeed

13. Аромасвічки у вигляді гральних кубиків

Фото amazon

14. Подушка із зображенням домашніх улюбленців

Фото pinterest

15. Оригінальні чайні ложечки

Фото buzzfeed