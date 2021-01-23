Якщо так сталося, що вам потрібно спонтанно підготувати подарунок для рідних чи близьких, але ви зовсім не маєте часу або можливості ходити по магазинах – підготуйте імпровізований оригінальний сюрприз.

Варіантів порадувати близьких людей без магазинних подарунків багато. Ідеї 24 допоможуть вам раціонально використати вільний час і підготувати вдалий подарунок для найрідніших без походів по магазинах.

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1. Лист вдячності

В епоху технологій мало хто досі пише паперові листи. Вважається, що це марна трата часу. Проте написавши лист вдячності рідним, ви проявите турботу, покажете свою любов і повагу до отримувача листа. Пишіть від душі, "без води", наводьте цікаві та смішні життєві приклади, доповнюйте сентиментальними історіями. Особливо такий подарунок оцінять батьки, бабуся чи дідусь, тітка тощо. Найвдаліший подарунок у випадку, якщо ви не маєте можливості приїхати до рідних на свято.

Фото desafio

2. Альбом спогадів

Маючи спільні фото, ви можете використати їх для створення оригінального альбому. Для цього потрібно витратити дещо більше часу, ніж на написання листа, але результат може бути вражаючим. Стильний дизайн обгортки, вдалі фото і зворушливі підписи до них зроблять подарунок оригінальним та ностальгічним.

Фото hometocome

3. Відео

Якщо у вашій таємній скарбничці є декілька відео за участю отримувача подарунка, створіть оригінальний короткометражний фільм або змонтуйте оригінальне нескладне відео. Додайте особливі спецефекти, підберіть вдалий музичний супровід, додайте цитати іменинника і вуаля – ідеальний подарунок готовий.

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4. Подаруйте свій час

Нашим рідним не завжди потрібні матеріальні речі. Здебільшого вони потребують нашої уваги та турботи. Тому, умовно кажучи, ви можете подарувати купон на ваш час. Цей час можна використати на спонтанні душевні розмови, допомогу з покупками, на незначний ремонт кімнати, на спільні ігри тощо. Увімкніть фантазію, покреативте і ви зрозумієте, що саме очікують від вас близькі.

Фото qwizz

5. Сертифікат

Придбати будь-який сертифікат можна онлайн. Тому завчасно визначтеся з тим, в якому магазині, косметичному салоні, стоматології тощо ви хочете порадувати рідних. Відштовхуйтеся від їхніх бажань, а потім від своїх можливостей.

6. Підписки

Залежно від віку та вподобань ваших рідних та близьких, ви можете подарувати підписку на електронні книги, на різноманітні онлайн-програми, телешоу тощо. Увімкніть фантазію, завуальовано або прямо запитайте в рідних, що вони хотіли б. Отримавши відповідь, дійте.

Фото helpexe

7. Подарунки своїми руками

Цей варіант доречний тоді, коли ви щось вмієте робити своїми руками й маєте трохи вільного часу. Серед подарунків своїми руками можете обрати той варіант, який вам найближчий: