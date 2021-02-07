На День святого Валентина заведено дарувати подарунки тим, кого ми любимо. Це можуть бути діти, чоловік, дружина, батьки, друзі чи інші близькі люди. Для них хочеться вибрати щось особливе та оригінальне. В ідеалі подарунок повинен порадувати та викликати позитивні емоції та посмішку.

Джерело: 24 канал Ми підготували для вас добірку універсальних подарунків, які сподобаються і дітям, і дорослим. Незалежно від віку чи статі, ваші близькі зрадіють таким сюрпризам. Читайте також: 7 альтернативних ідей подарунків, придбаних в магазині 1. Смачні кекси з їстівними квітами Фото 1000.menu 2. Оригінальні тарілки, розмальовані вручну Фото etsy 3. Мила подушка з грілкою для рук Фото forever21 4. Романтичні картки зі зворушливими написами Фото news.nestia 5. Бомбочки для ванни із захованою іграшкою Фото etsy 6. Оригінальні світлодіодні палички Фото amazon 7. Плед із нестандартним принтом Фото amazon 8. Пристрій для приготування вафлі у вигляді серця Фото amazon Цікаво: 15 космічних подарунків для любителів астрономії: ідеї з фото 9. Іграшка-антистрес Фото buzzfeed 10. Приваблива чашка Фото amazon 11. Авокадо з різних видів шоколаду Фото target 12. Спеціальний попкорн з особливими смаками Фото buzzfeed 13. Аромасвічки у вигляді гральних кубиків Фото amazon 14. Подушка із зображенням домашніх улюбленців Фото pinterest 15. Оригінальні чайні ложечки Фото buzzfeed