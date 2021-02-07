Подарки на День святого Валентина, которые понравятся детям и взрослым: фото
На День святого Валентина принято дарить подарки тем, кого мы любим. Это могут быть дети, муж, жена, родители, друзья или другие близкие люди. Для них хочется выбрать что-то особенное и оригинальное. В идеале подарок должен порадовать и вызвать положительные эмоции и улыбку.
Источник: 24 канал
Мы подготовили для вас подборку универсальных подарков, которые понравятся и детям, и взрослым. Независимо от возраста или пола, ваши близкие будут рады таким сюрпризам.
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1. Вкусные кексы со съедобными цветами
Фото 1000.menu
2. Оригинальные тарелки, разрисованные вручную
Фото etsy
3. Милая подушка с грелкой для рук
Фото forever21
4. Романтические карточки с трогательными надписями
Фото news.nestia
5. Бомбочки для ванны со спрятанной игрушкой
Фото etsy
6. Оригинальные светодиодные палочки
Фото amazon
7. Плед с нестандартным принтом
Фото amazon
8. Устройство для приготовления вафли в виде сердца
Фото amazon
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9. Игрушка-антистресс
Фото buzzfeed
10. Привлекательная чашка
Фото amazon
11. Авокадо с различных видов шоколада
Фото target
12. Специальный попкорн с особыми вкусами
Фото buzzfeed
13. Аромасвечи в виде игральных кубиков
Фото amazon
14. Подушка с изображением домашних любимцев
Фото pinterest
15. Оригинальные чайные ложечки
Фото buzzfeed
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