На День святого Валентина принято дарить подарки тем, кого мы любим. Это могут быть дети, муж, жена, родители, друзья или другие близкие люди. Для них хочется выбрать что-то особенное и оригинальное. В идеале подарок должен порадовать и вызвать положительные эмоции и улыбку.

Источник: 24 канал Мы подготовили для вас подборку универсальных подарков, которые понравятся и детям, и взрослым. Независимо от возраста или пола, ваши близкие будут рады таким сюрпризам. Читайте также: 7 альтернативных идей подарков, приобретенных в магазине 1. Вкусные кексы со съедобными цветами Фото 1000.menu 2. Оригинальные тарелки, разрисованные вручную Фото etsy 3. Милая подушка с грелкой для рук Фото forever21 4. Романтические карточки с трогательными надписями Фото news.nestia 5. Бомбочки для ванны со спрятанной игрушкой Фото etsy 6. Оригинальные светодиодные палочки Фото amazon 7. Плед с нестандартным принтом Фото amazon 8. Устройство для приготовления вафли в виде сердца Фото amazon Интересно: 15 космических подарков для любителей астрономии: идеи с фото 9. Игрушка-антистресс Фото buzzfeed 10. Привлекательная чашка Фото amazon 11. Авокадо с различных видов шоколада Фото target 12. Специальный попкорн с особыми вкусами Фото buzzfeed 13. Аромасвечи в виде игральных кубиков Фото amazon 14. Подушка с изображением домашних любимцев Фото pinterest 15. Оригинальные чайные ложечки Фото buzzfeed