Із приходом весни ми поспішаємо влаштувати вилазку на природу: пікнік чи просто похід до лісу. Після такого відпочинку, звичайно, залишається сміття. Совісні відпочивальники забирають усе із собою, а байдужі до природи кидають залишки їжі, пластикові та скляні пляшки, жестяни банки, паперові обгортки просто там, де відпочивали.

Тим часом не залишати після себе брудний слід не так уже й важко. Якщо забрати із собою сміття вважаєте неможливим, принаймні правильно утилізуйте його на місці.

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Класифікація відходів та розв'язання проблеми утилізації

Відправляючись на відпочинок у ліс, потрібно пам'ятати, що будь-який вид сміття має свою структуру з різним періодом розкладання. Усі відходи токсичні, а нешкідливого для природи сміття не буває. Навіть харчові продукти можуть шкодити всьому живому.

Під час відпочинку в лісі потрібно сортувати сміття / Фото Newsvl

Органічні та неорганічні відходи

Багато людей впевнені в тому, що органічні відходи не шкодять природі. Але це не так, адже в процесі гниття цей вид відходів є джерелом розмноження різних бактерій, які можуть негативно позначитися на флорі та фауні. Окрім цього, в процесі гниття виділяється неприємний аромат, який теж негативно відбиватиметься на всьому живому.

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Неорганічне сміття не розкладається і через це забруднює всю екосистему лісу. Закопувати неорганічні відходи категорично заборонено, адже завдяки цьому вони здатні виділяти токсичні речовини, які надзвичайно шкідливі.

Неорганічні відходи заборонено закопувати в землю / Фото Promusor

Способи утилізації

Для того, щоб відпочинок кожного разу приносив задоволення, а улюблені місця дарували приємні емоції, завжди потрібно прибирати за собою. Саме тому ми радимо правильно утилізувати все сміття, яке у вас залишиться після відпочинку в лісі.

Паперові відходи

Папір, картон та біоупаковки можна спалити у багатті, наносячи при цьому мінімальну шкоду для природи. Для того, щоб вітер не розносив після відпочинку попіл, краще присипати все землею. Це також сприятиме швидшому відновленню зеленого покриву.

Паперові відходи в лісі потрібно спалювати максимально обережно / Фото Trendymen

Харчові відходи

Як би ви не старалися, харчові відходи залишаються майже завжди. Не рекомендуємо залишати їх будь-де для того, щоб тварини з'їли. Не завжди це відбувається, тому варто під кущем акуратно зняти дерен, викопати яму і помістити туди всі харчові відходи. Після цього їх потрібно засипати землею, закопати й "накрити" дерновою "подушкою". Усе ретельно залити водою, що сприятиме швидкому перегниванню відходів.

Відходи з металу

Більшість металевих відходів – консервні банки. Вони надзвичайно швидко окислюються на повітрі, особливо при взаємодії з водою. Для того, щоб прискорити процес розкладання металу, потрібно позбутися антикорозійного покриття. Найпростіше це зробити, помістивши банки у багаття. Після цього банка легко піддаватиметься деформації, тому її можна скласти максимально компактно за допомогою каменя. Якщо можливості забрати металеве сміття нема, варто його закопати в землю під дерен. Завдяки цьому метал не окислиться під впливом атмосферного впливу і завдасть мінімум шкоди для природи.

Пластикове сміття

По можливості краще не беріть пластикові вироби у ліс. Інакше вам доведеться їх нести із собою назад. Зауважте, спалювати пластик не рекомендується, адже він, згораючи, виділяє токсичний газ. Обов'язково заберіть пластикові відходи з лісу і занесіть у спеціальний контейнер для сміття.

Пластикові відходи потрібно обов'язково забирати з собою / Фото Freepik

Скло

Скло не горить, але гарно деформується у вогні. Після обпалювання скляні вироби легко піддаються подрібненню, тому їх варто розкришити до стану піску. Але не варто бити скло до того, як його обпалили. Частини скла в такому випадку будуть досить великими, тому можуть нашкодити не лише людям, які відпочиватимуть у лісі надалі, а й тваринам, які мешкають на тій території.

Загалом, в ідеалі скляні вироби краще не брати в ліс, а якщо ви таки вирішили взяти, то радимо під час кожного привалу робити спеціальну обробку та подрібнення скла.

Не залишайте після себе сміття в лісі / Фото Inform

Будь-яке залишене в лісі сміття приводить до екологічної катастрофи. Тому від дій кожного відпочивальника залежить не лише вигляд улюбленого місця для відпочинку, а й ціла екосистема певної території.