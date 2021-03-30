С приходом весны мы спешим устроить вылазку на природу: пикник или просто поход в лес. После такого отдыха, конечно, остается мусор. Ответственные отдыхающие забирают все с собой, а равнодушные к природе бросают остатки пищи, пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки, бумажные обертки просто там, где отдыхали.

Между тем не оставлять после себя грязный след не так уж трудно. Если забрать с собой мусор считаете невозможным, по крайней мере попробуйте его утилизировать на месте.

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Классификация отходов и решение проблемы утилизации

Отправляясь на отдых в лес, нужно помнить, что любой вид мусора имеет свою структуру с разным периодом разложения. Все отходы токсичные, а безвредного для природы мусора не бывает. Даже пищевые продукты могут вредить всему живому.

Во время отдыха в лесу нужно сортировать мусор / Фото Newsvl

Органические и неорганические отходы

Многие люди уверены в том, что органические отходы не вредят природе. Но это не так, ведь в процессе гниения этот вид отходов является источником размножения различных бактерий, которые могут негативно сказаться на флоре и фауне. Кроме этого, в процессе гниения выделяется неприятный запах, который будет тоже негативно отражаться на всем живом.

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Неорганический мусор не разлагается и поэтому загрязняет всю экосистему леса. Закапывать неорганические отходы категорически запрещено, ведь благодаря этому они способны выделять токсичные вещества, которые чрезвычайно вредны.

Неорганические отходы запрещено закапывать в землю / Фото Promusor

Способы утилизации

Для того чтобы отдых каждый раз приносил удовольствие, а любимые места дарили приятные эмоции, всегда нужно убирать за собой. Именно поэтому мы советуем правильно утилизировать весь мусор, который у вас останется после отдыха в лесу.

Бумажные отходы

Бумагу, картон и биоупаковку можно сжечь в костре, нанося при этом минимальный вред для природы. Для того чтобы ветер не разносил после отдыха пепел, лучше присыпать все землей. Это также будет способствовать более быстрому восстановлению зеленого покрова.

Бумажные отходы в лесу нужно сжигать максимально осторожно / Фото Trendymen

Пищевые отходы

Как бы вы ни старались, пищевые отходы остаются почти всегда. Не рекомендуем оставлять их где угодно для того, чтобы животные все съели. Не всегда это происходит, поэтому стоит под кустом аккуратно снять дерн, выкопать яму и поместить туда все пищевые отходы. После этого их нужно засыпать землей, закопать и "накрыть" дерновой "подушкой". Все тщательно залить водой, что будет способствовать быстрому перегниванию отходов.

Отходы из металла

Большинство металлических отходов – консервные банки. Они очень быстро окисляются на воздухе, особенно при взаимодействии с водой. Для того чтобы ускорить процесс разложения металла, нужно избавиться антикоррозионного покрытия. Проще всего это сделать, поместив банки в костер. После этого банка легко будет подвергаться деформации, поэтому ее можно сложить максимально компактно с помощью камня. Если возможности забрать металлический мусор нет, стоит его закопать в землю под дерн. Благодаря этому металл не окислится под влиянием атмосферного воздействия и нанесет минимум вреда для природы.

Пластиковый мусор

По возможности лучше не берите пластиковые изделия в лес. Иначе вам придется их нести с собой назад. Заметьте, сжигать пластик не рекомендуется, ведь он, сгорая, выделяет токсичный газ. Обязательно уберите пластиковые отходы из леса и занесите в специальный контейнер для мусора.

Пластиковые отходы нужно обязательно забирать с собой / Фото Dreamstime

Стекло

Стекло не горит, но хорошо деформируется в огне. После обжигания стеклянные изделия легко подвергаются измельчению, поэтому их следует раскрошить до состояния песка. Но не стоит бить стекло до того, как его обожгли. Части стекла в таком случае будут достаточно большими, поэтому могут навредить не только людям, которые будут отдыхать в лесу в дальнейшем, но и животным, которые живут на той территории.

В общем, в идеале стеклянные изделия лучше не брать в лес, а если вы все-таки решили взять, то советуем при каждом привале делать специальную обработку и измельчения стекла.

Не оставляйте после себя мусор в лесу / Фото Inform

Любой оставленный в лесу мусор приводит к экологической катастрофе. Поэтому от действий каждого отдыхающего зависит не только вид любимого места для отдыха, но и целая экосистема определенной территории.