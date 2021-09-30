Цікаві лайфхаки розповіла Катерина Йенсен – фахівець з харчування та нутриціологиня з Данії. Жінка ділиться своїм досвідом, знаннями та корисними порадами у своєму блозі.

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Як отримати плоский живіт

Часто найбільш проблемною зоною є саме живіт. З ним можна вічно та безрезультатно боротись у спортзалі, але причина насправді в іншому. Просто потрібно змінити харчування. Але перед цим важливо провести детокс, який складається з 4 кроків. Він допоможе відновити мікрофлору кишківника та налагодити раціон.

Крок 1



Перестаньте годувати шкідливу флору цукром / Фото Unsplash

В першу чергу з раціону потрібно прибрати продукти, які дозволяють існувати патогенній мікрофлорі: цукор, дріжджі, швидкі вуглеводи. Якщо цього не зробити вчасно, патогенні грибки та бактерії почнуть витісняти корисні біфідобактерії.

Крок 2

Після цього потрібно знищити "ворогів", тобто патогенні мікроорганізми. Нутриціологиня пропонує боротись із ними природним антибактеріальними засобами: часник, листя оливи, орегано і чебрець. Але приймати їх потрібно у капсулах з аптеки.

Крок 3



Випийте спеціальні корисні біфідобактерії / Фото Unsplash

Після очищення можна подбати про біфідобактерії в організмі. Їх примножувати можна за допомогою спеціальних препаратів. Під час вибору орієнтуйтесь на склад і кількість бактерій в одній капсулі.

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Крок 4

Після того, як ми ввели в організм корисні бактерії, їх потрібно погодувати. Вони неабияк полюбляють клітковину. Найбільшим джерелом клітковини є овочі, які потрібно додавати у раціон. На початкових етапах вони можуть викликати здуття через відсутність потрібної мікрофлори, але з часом це мине і процес споживання овочів не викликатиме дискомфорту.