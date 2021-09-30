Интересные лайфхаки рассказала Екатерина Йенсен – специалист по питанию и нутрициологиня из Дании. Женщина делится своим опытом, знаниями и полезными советами в своем блоге.

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Как получить плоский живот

Часто наиболее проблемной зоной является именно живот. С ним можно вечно и безрезультатно бороться в спортзале, но причина на самом деле в другом. Просто нужно изменить питание. Но перед этим важно провести детокс, который состоит из 4 шагов. Он поможет восстановить микрофлору кишечника и наладить рацион.

Шаг 1



Перестаньте кормить вредную флору сахаром / Фото Unsplash

В первую очередь из рациона нужно убрать продукты, которые позволяют существовать патогенной микрофлоре: сахар, дрожжи, быстрые углеводы. Если этого не сделать вовремя, патогенные грибки и бактерии начнут вытеснять полезные бифидобактерии.

Шаг 2

После этого нужно уничтожить "врагов", то есть патогенные микроорганизмы. Нутрициологиня предлагает бороться с ними естественным антибактериальными средствами: чеснок, листья оливы, орегано и тимьян. Но принимать их нужно в капсулах из аптеки.

Шаг 3



Выпейте специальные полезные бифидобактерии / Фото Unsplash

После очистки можно позаботиться о бифидобактериях в организме. Их приумножать можно с помощью специальных препаратов. При выборе ориентируйтесь на состав и количество бактерий в одной капсуле.

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Шаг 4