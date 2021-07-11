Піца в мікрохвильовці за 15 хвилин: найсмачніші і найпростіші рецепти
Джерело:24 канал
Немає часу (та й бажання) крутитися в спеку біля духовки навіть заради королеви домашніх посиденьок – піци? Але ж є чудова швидка альтернатива – піца в мікрохвильовці!
Ідеї 24 дібрали рецепти, на які вам знадобиться щонайбільше 15 хвилин. І вийде така бліц-піца смачнішою, аніж із печі. От перевірте!
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Поради щодо приготування піци в мікрохвильовці:
- запікайте піцу в скляному посуді або іншому, постеливши на дно фольгу, щоб тісто не підгоріло;
- тісто має бути рідшим, ніж для приготування в духовці;
- дріжджове тісто не потрібно залишати, щоб воно підкисало, а можна одразу ставити в мікрохвильовку;
- помідори замініть томатним соусом, моцарелу – м'яким сиром, м'ясо – ковбасою, оливкову олію – соняшниковою;
- якщо ви вирішили додати мідії, кальмари або креветки – потрібно їх окремо відварити;
- сир краще натирати на грубій терці, щоб скоринка була більш вираженою;
- почисьте помідори, додайте базиліку та перцю.
Смачні рецепти піци в мікрохвильовці
Піца на домашньому тісті
Швидкий рецепт домашньої піци в мікрохвильовці / Фото Pinterest
Інгредієнти:
- пів склянки молока;
- стакан борошна;
- 100 грамів вершкового масла;
- 1 яйце;
- пів склянки томатної пасти;
- щіпка соди;
- 10 мілілітрів оцту;
- ковбаса чи сосиски;
- 100 грамів помідорів;
- 150 грамів твердого сиру.
Спосіб приготування:
Крок 1. Збийте яйце, додайте солі та молока і перемішайте. Висипте борошно, соду з оцтом і замісіть тісто.
Крок 2. Розкачайте тісто та розділіть на 5 порцій, після чого відправте його у мікрохвильовку на 5 хвилин, включивши максимальну потужність. Додайте соусу і поставте ще на 3 хвилини запікатись.
Крок 3. Наріжте ковбасу кільцями, викладіть на тісто і запікайте ще п'ять хвилин.
Крок 4. Додайте помідори, сир, зелень і відправте у мікрохвильовку на 3 хвилини.Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.
Піца на готовій основі
Придбайте готову основу для піци / Фото Pinterest
Піца в мікрохвильовці на основі, яку можна придбати в магазині – готується дуже швидко.
Інгредієнти:
- 1 лист замороженої основи для піци;
- 200 грамів шинки або ковбаси;
- 1 цибуля ріпчаста;
- 1 солодкий перець;
- 2 помідори;
- жменька оливок;
- соус для піци або кетчуп;
- 150 грамів твердого сиру.
Спосіб приготування:
Крок 1. Намастіть готову основу соусом або сумішшю майонезу і кетчупу.
Крок 2. Покладіть шинку, кільця цибулі, шматочки солодкого перцю, оливки та помідори.
Крок 3. Посипте все тертим сиром, запікайте 4 хвилини на максимальній потужності. Якщо хочете отримати рум'яну скоринку, залиште в мікрохвильовці ще на 4 хвилини.
Піца із хліба
Використайте хліб, як основу для піци / Фото Pinterest
Коли часу обмаль, скористайтесь цим рецептом.
Інгредієнти:
- один батон;
- 150 грамів ковбаси або сосисок;
- мариновані огірки;
- 1 помідор;
- 2 яйця;
- 100 грамів твердого сиру;
- майонез.
Спосіб приготування:
Крок 1. Розріжте хліб на 4 частини, витягніть серединку і змастіть скоринку майонезом.
Крок 2. Відваріть круто яйця, натріть і розкладіть по центру. Зверху додайте огірки, ковбасу та помідори.
Крок 3. Посипте все сиром і запікайте 5 хвилин на максимальній потужності.
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Піца на лаваші
Смачна піца на лаваші за 5 хвилин / Фото Pinterest
Піца на лаваші вийде дуже тонкою та смачною. Придбайте лист круглої форми та підготуйте м'ясну начинку.
Інгредієнти:
- 1 лист лаваша;
- кетчуп;
- 100 грамів смаженого м'яса;
- 1 помідор;
- 50 грамів твердого сиру;
- майонез.
Спосіб приготування:
Крок 1. Покладіть лаваш на скляну основу мікрохвильовки і змастіть кетчупом та майонезом.
Крок 2. Викладіть м'ясо, ковбасу чи сосиски. Додайте помідори та сир.
Крок 3. Запікайте піцу в мікрохвильовці 2,5 хвилини на максимальній потужності.