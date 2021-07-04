Ділимось лайфхаками, як сушити тараньку так, щоб вона вийшла й не пересоленою, і не прісною. Скористайтесь нашим рецептом – і у вас завжди буде чудовий домашній снек для посиденьок із друзями на свіжому повітрі чи в лазні. 

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Інгредієнти для приготування тараньки:

  • Риба свіжа – 1 кілограм.
  • Сіль грубого помелу – 300 – 400 грам.
  • Оцет столовий (на 3 літри води) – 25 мілілітрів.

Таранька
Для приготування тараньки вам знадобиться мінімум інгредієнтів / Фото eating

Інвентар:

  • Обробна дошка
  • Ніж
  • 2 миски
  • Емальована каструля
  • Кришка
  • Вантаж (цеглина або гиря)
  • Холодильник
  • Шпагат або тонкий сталевий дріт
  • Марля або москітна сітка

Таранька
Не варто купувати те, що можна приготувати самостійно / Фото eating

Спосіб приготування:

  1. Рибу добре миємо в холодній воді.
  2. Гострим ножем розпорюємо черево. Виймаємо нутрощі, адже вони дадуть гіркоту, що погано позначиться на смакових якостях сушеної риби.
  3. Луску не зчищаємо.
  4. Ще раз добре промийте в холодній воді.
  5. Беремо емальовану миску або каструлю і насипаємо на дно трішки кухонної солі.
  6. Ставимо перший шар риби.
  7. Наступний шар лягає перпендикулярно першому.
  8. Між кожним шаром не забувайте про сіль. Однак врахуйте: багато солі – риба буде твердою, як цегла, замало солі – риба буде прісною.
  9. Коли вся риба укладена, поливаємо зверху 2 – 3 столовими ложками оцту
  10. Рибу накриваємо кришкою.
  11. Ставимо в холодильник на 2 – 3 дні.
  12. Коли риба настоїться, промийте її в холодній воді. Якщо ви переборщили із сіллю, можна залишити рибу вимочуватися на 2 – 3 години. Головною ознакою того, що зайва сіль вимилась, є спливні хвости.
  13. Розвісьте рибу сушитися на сонці в добре провітрюваному місці. Великій рибі розправте черево, вставивши сірник.
  14. Вішати рибупотрібно за хвіст або за голову. Якщо вішати рибу за хвіст, то вся волога піде через рот і риба рівномірніше просохне. А якщо сушити рибу, підвішуючи за очі, м'ясо вбере весь жир і отримає своєрідний аромат. Вибирати вам.
  15. Рибу накрийте зверху марлею.
  16. Через два тижні сушена риба готова.

Таранька
Смачна таранька для посиденьок з друзями – готова / Фото eating

Смачного!