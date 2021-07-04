Ділимось лайфхаками, як сушити тараньку так, щоб вона вийшла й не пересоленою, і не прісною. Скористайтесь нашим рецептом – і у вас завжди буде чудовий домашній снек для посиденьок із друзями на свіжому повітрі чи в лазні.
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Інгредієнти для приготування тараньки:
- Риба свіжа – 1 кілограм.
- Сіль грубого помелу – 300 – 400 грам.
- Оцет столовий (на 3 літри води) – 25 мілілітрів.
Для приготування тараньки вам знадобиться мінімум інгредієнтів / Фото eating
Інвентар:
- Обробна дошка
- Ніж
- 2 миски
- Емальована каструля
- Кришка
- Вантаж (цеглина або гиря)
- Холодильник
- Шпагат або тонкий сталевий дріт
- Марля або москітна сітка
Не варто купувати те, що можна приготувати самостійно / Фото eating
Спосіб приготування:
- Рибу добре миємо в холодній воді.
- Гострим ножем розпорюємо черево. Виймаємо нутрощі, адже вони дадуть гіркоту, що погано позначиться на смакових якостях сушеної риби.
- Луску не зчищаємо.
- Ще раз добре промийте в холодній воді.
- Беремо емальовану миску або каструлю і насипаємо на дно трішки кухонної солі.
- Ставимо перший шар риби.
- Наступний шар лягає перпендикулярно першому.
- Між кожним шаром не забувайте про сіль. Однак врахуйте: багато солі – риба буде твердою, як цегла, замало солі – риба буде прісною.
- Коли вся риба укладена, поливаємо зверху 2 – 3 столовими ложками оцту
- Рибу накриваємо кришкою.
- Ставимо в холодильник на 2 – 3 дні.
- Коли риба настоїться, промийте її в холодній воді. Якщо ви переборщили із сіллю, можна залишити рибу вимочуватися на 2 – 3 години. Головною ознакою того, що зайва сіль вимилась, є спливні хвости.
- Розвісьте рибу сушитися на сонці в добре провітрюваному місці. Великій рибі розправте черево, вставивши сірник.
- Вішати рибупотрібно за хвіст або за голову. Якщо вішати рибу за хвіст, то вся волога піде через рот і риба рівномірніше просохне. А якщо сушити рибу, підвішуючи за очі, м'ясо вбере весь жир і отримає своєрідний аромат. Вибирати вам.
- Рибу накрийте зверху марлею.
- Через два тижні сушена риба готова.
Смачна таранька для посиденьок з друзями – готова / Фото eating
Смачного!