Идеи 24 подобрали рецепты, которые займут у вас максимум 15 минут. И такая блиц-пица будет вкуснее, чем из печи. Вот проверьте!

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Советы по приготовлению пиццы в микроволновке:

запекайте пиццу в стеклянной посуде или другой, постелив на дно фольгу, чтобы тесто не подгорело;

тесто должно быть более жидким , чем для приготовления в духовке;

более жидким дрожжевое тесто не нужно оставлять, чтобы оно подкисало, а можно сразу ставить в микроволновку;

помидоры замените томатным соусом, моцареллу – мягким сыром, мясо – колбасой, оливковое масло – подсолнечным;

если вы решили добавить мидии, кальмары или креветки – нужно их отдельно отварить,

сыр лучше натирать на крупной терке, чтобы корочка была более выраженной;

почистьте помидоры, добавьте базилика и перца.

Вкусные рецепты пиццы в микроволновке

Пицца на домашнем тесте



Быстрый рецепт домашней пиццы в микроволновке / Фото Pinterest

Ингредиенты:

пол стакана молока

стакан муки;

100 граммов сливочного масла;

1 яйцо;

пол стакана томатной пасты;

щепотка соды;

10 миллилитров уксуса;

колбаса или сосиски;

100 граммов помидоров;

150 граммов твердого сыра.

Способ приготовления:

Шаг 1. Взбейте яйцо, добавьте соли и молока и перемешайте. Высыпьте муку, соду с уксусом и замесите тесто.

Шаг 2. Раскатайте тесто и разделите на 5 порций, после чего отправьте его в микроволновку на 5 минут, включив максимальную мощность. Добавьте соуса и поставьте еще на 3 минуты запекаться.

Шаг 3. Нарежьте колбасу кольцами, выложите на тесто и запекайте еще пять минут.

Шаг 4. Добавьте помидоры, сыр, зелень и отправьте в микроволновку на 3 минуты.

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Пицца на готовой основе



Приобретите готовую основу для пиццы / Фото Pinterest

Пицца в микроволновке на основе, которую можно приобрести в магазине – готовится очень быстро.

Ингредиенты:

1 лист замороженной основы для пиццы;

200 граммов ветчины или колбасы;

1 лук репчатый;

1 сладкий перец;

2 помидора;

горстка оливок;

соус для пиццы или кетчуп;

150 граммов твердого сыра.

Способ приготовления:

Шаг 1. Намажьте готовую основу соусом или смесью майонеза и кетчупа.

Шаг 2. Положите ветчину, кольца лука, кусочки сладкого перца, оливки и помидоры.

Шаг 3. Посыпьте все тертым сыром, запекайте 4 минуты на максимальной мощности. Если хотите получить румяную корочку, оставьте в микроволновке еще на 4 минуты.

Пицца из хлеба



Используйте хлеб, как основу для пиццы / Фото Pinterest

Когда времени мало, воспользуйтесь этим рецептом.

Ингредиенты:

один батон;

150 граммов колбасы или сосисок;

маринованные огурцы;

1 помидор;

2 яйца;

100 граммов твердого сыра;

майонез.

Способ приготовления:

Шаг 1. Разрежьте хлеб на 4 части, выньте серединку и смажьте корочку майонезом.

Шаг 2. Отварите вкрутую яйца, натрите и разложите по центру. Сверху добавьте огурцы, колбасу и помидоры.

Шаг 3. Посыпьте все сыром и запекайте 5 минут на максимальной мощности.

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Пицца на лаваше



Вкусная пицца на лаваше за 5 минут / Фото Pinterest

Пицца на лаваше получится очень тонкой и вкусной. Приобретите лист круглой формы и подготовьте мясную начинку.

Ингредиенты:

1 лист лаваша;

кетчуп;

100 граммов жареного мяса;

1 помидор;

50 граммов твердого сыра;

майонез.

Способ приготовления:

Шаг 1. Положите лаваш на стеклянную основу микроволновки и смажьте кетчупом и майонезом.

Шаг 2. Выложите мясо, колбасу или сосиски. Добавьте помидоры и сыр.