Идеи 24 подобрали рецепты, которые займут у вас максимум 15 минут. И такая блиц-пица будет вкуснее, чем из печи. Вот проверьте!
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Советы по приготовлению пиццы в микроволновке:
- запекайте пиццу в стеклянной посуде или другой, постелив на дно фольгу, чтобы тесто не подгорело;
- тесто должно быть более жидким, чем для приготовления в духовке;
- дрожжевое тесто не нужно оставлять, чтобы оно подкисало, а можно сразу ставить в микроволновку;
- помидоры замените томатным соусом, моцареллу – мягким сыром, мясо – колбасой, оливковое масло – подсолнечным;
- если вы решили добавить мидии, кальмары или креветки – нужно их отдельно отварить,
- сыр лучше натирать на крупной терке, чтобы корочка была более выраженной;
- почистьте помидоры, добавьте базилика и перца.
Вкусные рецепты пиццы в микроволновке
Пицца на домашнем тесте
Быстрый рецепт домашней пиццы в микроволновке / Фото Pinterest
Ингредиенты:
- пол стакана молока
- стакан муки;
- 100 граммов сливочного масла;
- 1 яйцо;
- пол стакана томатной пасты;
- щепотка соды;
- 10 миллилитров уксуса;
- колбаса или сосиски;
- 100 граммов помидоров;
- 150 граммов твердого сыра.
Способ приготовления:
Шаг 1. Взбейте яйцо, добавьте соли и молока и перемешайте. Высыпьте муку, соду с уксусом и замесите тесто.
Шаг 2. Раскатайте тесто и разделите на 5 порций, после чего отправьте его в микроволновку на 5 минут, включив максимальную мощность. Добавьте соуса и поставьте еще на 3 минуты запекаться.
Шаг 3. Нарежьте колбасу кольцами, выложите на тесто и запекайте еще пять минут.
Шаг 4. Добавьте помидоры, сыр, зелень и отправьте в микроволновку на 3 минуты.
Пицца на готовой основе
Приобретите готовую основу для пиццы / Фото Pinterest
Пицца в микроволновке на основе, которую можно приобрести в магазине – готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- 1 лист замороженной основы для пиццы;
- 200 граммов ветчины или колбасы;
- 1 лук репчатый;
- 1 сладкий перец;
- 2 помидора;
- горстка оливок;
- соус для пиццы или кетчуп;
- 150 граммов твердого сыра.
Способ приготовления:
Шаг 1. Намажьте готовую основу соусом или смесью майонеза и кетчупа.
Шаг 2. Положите ветчину, кольца лука, кусочки сладкого перца, оливки и помидоры.
Шаг 3. Посыпьте все тертым сыром, запекайте 4 минуты на максимальной мощности. Если хотите получить румяную корочку, оставьте в микроволновке еще на 4 минуты.
Пицца из хлеба
Используйте хлеб, как основу для пиццы / Фото Pinterest
Когда времени мало, воспользуйтесь этим рецептом.
Ингредиенты:
- один батон;
- 150 граммов колбасы или сосисок;
- маринованные огурцы;
- 1 помидор;
- 2 яйца;
- 100 граммов твердого сыра;
- майонез.
Способ приготовления:
Шаг 1. Разрежьте хлеб на 4 части, выньте серединку и смажьте корочку майонезом.
Шаг 2. Отварите вкрутую яйца, натрите и разложите по центру. Сверху добавьте огурцы, колбасу и помидоры.
Шаг 3. Посыпьте все сыром и запекайте 5 минут на максимальной мощности.
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Пицца на лаваше
Вкусная пицца на лаваше за 5 минут / Фото Pinterest
Пицца на лаваше получится очень тонкой и вкусной. Приобретите лист круглой формы и подготовьте мясную начинку.
Ингредиенты:
- 1 лист лаваша;
- кетчуп;
- 100 граммов жареного мяса;
- 1 помидор;
- 50 граммов твердого сыра;
- майонез.
Способ приготовления:
Шаг 1. Положите лаваш на стеклянную основу микроволновки и смажьте кетчупом и майонезом.
Шаг 2. Выложите мясо, колбасу или сосиски. Добавьте помидоры и сыр.
Шаг 3. Запекайте пиццу в микроволновке 2,5 минуты на максимальной мощности.