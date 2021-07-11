Ідеї 24 дібрали рецепти, на які вам знадобиться щонайбільше 15 хвилин. І вийде така бліц-піца смачнішою, аніж із печі. От перевірте!

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Поради щодо приготування піци в мікрохвильовці:

запікайте піцу в скляному посуді або іншому, постеливши на дно фольгу, щоб тісто не підгоріло;

тісто має бути рідшим, ніж для приготування в духовці;

дріжджове тісто не потрібно залишати, щоб воно підкисало, а можна одразу ставити в мікрохвильовку;

помідори замініть томатним соусом, моцарелу – м'яким сиром, м'ясо – ковбасою, оливкову олію – соняшниковою;

якщо ви вирішили додати мідії, кальмари або креветки – потрібно їх окремо відварити;

сир краще натирати на грубій терці, щоб скоринка була більш вираженою;

почисьте помідори, додайте базиліку та перцю.

Смачні рецепти піци в мікрохвильовці

Піца на домашньому тісті



Швидкий рецепт домашньої піци в мікрохвильовці / Фото Pinterest

Інгредієнти:

пів склянки молока;

стакан борошна;

100 грамів вершкового масла;

1 яйце;

пів склянки томатної пасти;

щіпка соди;

10 мілілітрів оцту;

ковбаса чи сосиски;

100 грамів помідорів;

150 грамів твердого сиру.

Спосіб приготування:

Крок 1. Збийте яйце, додайте солі та молока і перемішайте. Висипте борошно, соду з оцтом і замісіть тісто.

Крок 2. Розкачайте тісто та розділіть на 5 порцій, після чого відправте його у мікрохвильовку на 5 хвилин, включивши максимальну потужність. Додайте соусу і поставте ще на 3 хвилини запікатись.

Крок 3. Наріжте ковбасу кільцями, викладіть на тісто і запікайте ще п'ять хвилин.

Крок 4. Додайте помідори, сир, зелень і відправте у мікрохвильовку на 3 хвилини.

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Піца на готовій основі



Придбайте готову основу для піци / Фото Pinterest

Піца в мікрохвильовці на основі, яку можна придбати в магазині – готується дуже швидко.

Інгредієнти:

1 лист замороженої основи для піци;

200 грамів шинки або ковбаси;

1 цибуля ріпчаста;

1 солодкий перець;

2 помідори;

жменька оливок;

соус для піци або кетчуп;

150 грамів твердого сиру.

Спосіб приготування:

Крок 1. Намастіть готову основу соусом або сумішшю майонезу і кетчупу.

Крок 2. Покладіть шинку, кільця цибулі, шматочки солодкого перцю, оливки та помідори.

Крок 3. Посипте все тертим сиром, запікайте 4 хвилини на максимальній потужності. Якщо хочете отримати рум'яну скоринку, залиште в мікрохвильовці ще на 4 хвилини.

Піца із хліба



Використайте хліб, як основу для піци / Фото Pinterest

Коли часу обмаль, скористайтесь цим рецептом.

Інгредієнти:

один батон;

150 грамів ковбаси або сосисок;

мариновані огірки;

1 помідор;

2 яйця;

100 грамів твердого сиру;

майонез.

Спосіб приготування:

Крок 1. Розріжте хліб на 4 частини, витягніть серединку і змастіть скоринку майонезом.

Крок 2. Відваріть круто яйця, натріть і розкладіть по центру. Зверху додайте огірки, ковбасу та помідори.

Крок 3. Посипте все сиром і запікайте 5 хвилин на максимальній потужності.

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Піца на лаваші



Смачна піца на лаваші за 5 хвилин / Фото Pinterest

Піца на лаваші вийде дуже тонкою та смачною. Придбайте лист круглої форми та підготуйте м'ясну начинку.

Інгредієнти:

1 лист лаваша;

кетчуп;

100 грамів смаженого м'яса;

1 помідор;

50 грамів твердого сиру;

майонез.

Спосіб приготування:

Крок 1. Покладіть лаваш на скляну основу мікрохвильовки і змастіть кетчупом та майонезом.

Крок 2. Викладіть м'ясо, ковбасу чи сосиски. Додайте помідори та сир.

Крок 3. Запікайте піцу в мікрохвильовці 2,5 хвилини на максимальній потужності.